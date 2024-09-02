Заморозки и резкое похолодание ударят в сентябре 2024 года

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
О сильных заморозках предупреждает «Яндекс. Погода». Начнутся они с 16 сентября. Целую неделю столбик термометра покажет +5…+7 днем, а ночью ожидается похолодание до +1…+3.
При этом дождей с 16 по 22 число не прогнозируют. К концу месяца, с 23 число, тепла тоже ждать не стоит. Средняя температура воздуха начнет варьироваться в пределах +7…+10 днем и +3…+8 ночью.
А вот world-weather сильных заморозков не обещает. Средняя температура месяца составит в пределах +15 днем и +9 ночью.
Сайт gismeteo информирует о заморозках с 14 сентября и до конца месяца. Почти половину месяца будет до +11…+14 днем. Местами прогнозируют дожди.
В ночь на 3 сентября ожидаются заморозки до 0 и -2. Об этом население предупредили в МЧС.
А вот бабье лето в регионе все-таки наступит, но совсем на короткий срок.