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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Дожди прольют весь месяц

Заморозки и резкое похолодание ударят в сентябре 2024 года

2 сентября 2024, 06:36
Фото: Изображение Midjourney
Дожди прольют весь месяц

Заморозки до -2 ударят по Новосибирску в сентябре 2024

В первый месяц осени заморозки и похолодание обрушатся на регион, о чем информируют синоптики.

О сильных заморозках предупреждает «Яндекс. Погода». Начнутся они с 16 сентября. Целую неделю столбик термометра покажет +5…+7 днем, а ночью ожидается похолодание до +1…+3.

При этом дождей с 16 по 22 число не прогнозируют. К концу месяца, с 23 число, тепла тоже ждать не стоит. Средняя температура воздуха начнет варьироваться в пределах +7…+10 днем и +3…+8 ночью.

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А вот world-weather сильных заморозков не обещает. Средняя температура месяца составит в пределах +15 днем и +9 ночью.

Сайт gismeteo информирует о заморозках с 14 сентября и до конца месяца. Почти половину месяца будет до +11…+14 днем. Местами прогнозируют дожди.

В ночь на 3 сентября ожидаются заморозки до 0 и -2. Об этом население предупредили в МЧС.

А вот бабье лето в регионе все-таки наступит, но совсем на короткий срок.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Осень#Заморозки#Дождь
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