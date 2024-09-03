Активный отдых на природе назван самым доступным в России

Самым дешевым видом семейного отдыха в России в 2024 году стал активный отдых на природе. Неделя такого времяпрепровождения обходилась примерно в 8,5 тысяч рублей за одного человека. Отпуск в гостинице на берегу моря стал самым недешевым видом отдыха — семьи тратили около 38 тысяч рублей на одного человека в неделю.