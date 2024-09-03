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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Активный отдых на природе назван самым доступным в России

Активный отдых на природе назван самым доступным в России

3 сентября 2024, 09:18
Фото: atas.info
В России провели исследование о самом дешевом и самом популярном видах семейного отдыха, следует из сообщения сайта нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Самым дешевым видом семейного отдыха в России в 2024 году стал активный отдых на природе. Неделя такого времяпрепровождения обходилась примерно в 8,5 тысяч рублей за одного человека. Отпуск в гостинице на берегу моря стал самым недешевым видом отдыха — семьи тратили около 38 тысяч рублей на одного человека в неделю.

65% из числа опрошенных провели отпускное время в путешествии в семейном кругу. Самыми популярными местом семейного отдыха ожидаемо стал Краснодарский край. Далее следует Крым, Горный Алтай, озеро Байкал и Ленинградская область.

Набираю популярность и поездки в Нижний Новгород, Казань, Самару и Калининград. Эксперты отмечают, что в этих городах достаточно хорошо развита туристическая инфраструктура. Неплохие результаты по притоку туристов у Екатеринбурга, Светлогорска, Ростова-на-Дону, Коломны и Ярославля. Некоторые из этих городов совсем недавно в качестве туристического объекта даже не рассматривались.

Исследование проводили специалисты ВЭБ.РФ и автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты», сообщает сайт russia.travel.

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