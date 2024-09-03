Бастрыкин потребовал проверить семью агрессивных мигрантов из Новосибирска

Ребенок из семьи иностранных граждан ломал дверь в подъезде. Одна из соседок сделала ему замечание. Но тут явились родители мальчика, стали защищать своего сына — бросаться и оскорблять женщину. Мужчина также призывал супругу избить оппонентку, сообщал ранее Infopro54.