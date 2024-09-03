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Бастрыкин потребовал проверить семью агрессивных мигрантов из Новосибирска

Бастрыкин потребовал проверить семью агрессивных мигрантов из Новосибирска

3 сентября 2024, 04:39
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 1 сентября в доме №62 на улице Высоцкого в жилмассиве Плющихинский произошел конфликт, сейчас следователи проводят проверку, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ребенок из семьи иностранных граждан ломал дверь в подъезде. Одна из соседок сделала ему замечание. Но тут явились родители мальчика, стали защищать своего сына — бросаться и оскорблять женщину. Мужчина также призывал супругу избить оппонентку, сообщал ранее Infopro54.

Сейчас следователи проверяют действия семьи на признаки хулиганства и организации незаконной миграции.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирскому ведомству доложить о результатах проверки.

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Также Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на дебошира, который избил несколько человек, включая инвалида.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#СК#Александр Бастрыкин
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