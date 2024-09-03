Бастрыкин потребовал проверить семью агрессивных мигрантов из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
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Updated Сегодня, 04:41
Ребенок из семьи иностранных граждан ломал дверь в подъезде. Одна из соседок сделала ему замечание. Но тут явились родители мальчика, стали защищать своего сына — бросаться и оскорблять женщину. Мужчина также призывал супругу избить оппонентку, сообщал ранее Infopro54.
Сейчас следователи проверяют действия семьи на признаки хулиганства и организации незаконной миграции.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил новосибирскому ведомству доложить о результатах проверки.
Также Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на дебошира, который избил несколько человек, включая инвалида.