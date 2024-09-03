Безопасная норма алкоголя: миф или реальность

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
11 сентября в России считается днем трезвости. Многие заблуждаются, что если употреблять алкоголь в небольших количествах и редко, то это не скажется на здоровье. На деле это не так.
Безопасной нормы напитка с градусом не существует. Алкоголик и человек, выпивающий по праздникам, одинаково портят свое здоровье. Любые дозы алкоголя уменьшают объем серого вещества, а также вызывают различные заболевания, включая рак.
Если вы заметили у близкого признаки алкоголизма: тяга и нарушенный самоконтроль, то помогите ему прийти к отказу от этих вредных напитков. Частое злоупотребление вызывает зависимость, губит здоровье, приводит к финансовым проблемам, распаду семьи и правонарушения.
На борту самолета, даже если страшно, тоже лучше не пить. Об этом предупреждают всех путешественников.