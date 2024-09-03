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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Алкоголь лучше не пить

Безопасная норма алкоголя: миф или реальность

3 сентября 2024, 07:02
Фото: 1MI
Алкоголь лучше не пить

Новосибирцы узнали, безопасная норма алкоголя — это миф или реальность

Употребление алкоголя, даже в минимальных количествах, негативно влияет на здоровье, сообщили в мэрии Новосибирска.

11 сентября в России считается днем трезвости. Многие заблуждаются, что если употреблять алкоголь в небольших количествах и редко, то это не скажется на здоровье. На деле это не так.

Безопасной нормы напитка с градусом не существует. Алкоголик и человек, выпивающий по праздникам, одинаково портят свое здоровье. Любые дозы алкоголя уменьшают объем серого вещества, а также вызывают различные заболевания, включая рак.

Если вы заметили у близкого признаки алкоголизма: тяга и нарушенный самоконтроль, то помогите ему прийти к отказу от этих вредных напитков. Частое злоупотребление вызывает зависимость, губит здоровье, приводит к финансовым проблемам, распаду семьи и правонарушения.

На борту самолета, даже если страшно, тоже лучше не пить. Об этом предупреждают всех путешественников.

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