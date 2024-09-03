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Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

Чем запомнилось ей путешествие

Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке

3 сентября 2024, 03:04
Фото: ВК/Анна Терешкова
Чем запомнилось ей путешествие
Экс-чиновница Анна Терешкова поделилась в соцсетях впечатлениями от своего путешествия.

Анна Терешкова отдыхала на Камчатке. Она ушла в экспедицию 26 августа и только 3 сентября вышла на связь с подписчиками.

Путешествие дало ей сумасшедшие эмоции. Бывшая вице-мэр испытала шторм и землетрясение, встретила медведя и даже искала разбившийся с туристами вертолет.

Туристка назвала поездку удивительной. Она получила бурю эмоций. Но и о сибирском регионе Терешкова не забыла: она посоветовала всем изучать места своего жительства и начать с Новосибирской области, где много прекрасных мест.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Путешествие#Туризм#Землетрясение#Камчатка#Вертолет#Шторм#Медведь#Эмоции
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