Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Анна Терешкова отдыхала на Камчатке. Она ушла в экспедицию 26 августа и только 3 сентября вышла на связь с подписчиками.
Путешествие дало ей сумасшедшие эмоции. Бывшая вице-мэр испытала шторм и землетрясение, встретила медведя и даже искала разбившийся с туристами вертолет.
Туристка назвала поездку удивительной. Она получила бурю эмоций. Но и о сибирском регионе Терешкова не забыла: она посоветовала всем изучать места своего жительства и начать с Новосибирской области, где много прекрасных мест.