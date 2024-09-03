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Эксперт рассказал о рисках туров «все включено»

Эксперт рассказал о рисках туров «все включено»

3 сентября 2024, 05:17
Фото: 1MI
Несмотря на громадную привлекательность путешествий по системе аll Inclusive, туристов могут поджидать самые разные неприятности.

Туристические поездки по системе «все включено» по понятным причинам пользуются большой популярностью у путешественников. Отпускнику не надо заботиться о том, где пообедать, он просто приходит в назначенное время в ресторан. К тому же, в количестве еды его никто не ограничивает.

Но по мнению специалиста компании по страхованию туристов Good to Go Гранта Винтера, иногда путешествия аll Inclusive могут доставить различные неприятности.

Вода

Эксперт однозначно настаивает на употреблении в путешествиях исключительно бутилированной воды. Тем не менее, турист должен убедиться, что крышку на бутылке никто не открывал.

Иногда в поездках по развивающимся странам возможности купить воду в бутылке попросту нет. В этом случае Винтер советует пить только кипяченую воду, или использовать для ее обеззараживания специальные хлорные таблетки, или йод. Но часто их использовать тоже небезопасно.

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Лед

Зачастую лед, который используется в барах и ресторанов отелей для охлаждения соков или коктейлей, делается из обычной водопроводной воды. По понятным причинам это небезопасно — в воде из-под крана может быть масса бактерий, вызывающих различные болезни.

На крупных курортах лед обычно делается из бутилированной воды, однако гарантии этому нет никакой. Винтер советует вообще воздержаться от использования льда.

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Еда

Что же касается еды в ресторане, то в первую очередь путешественнику нужно избегать попадания на тарелку блюд, которые уже определенное время пролежали на раздаче. Лучше всего приходить в ресторан пораньше.

Стоит также обратить внимание на наличие мух в зале ресторана, ведь они являются переносчиками заразы. Очищенные фрукты и овощи есть опасно, и эксперт рекомендует туристам делать это самостоятельно.

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#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Отель#Ресторан#КЦ
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