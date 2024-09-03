Европейцы устали от туристов и готовятся ограничить их поток

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
Власти Чехии могут ввести меры, которые ограничат количество прибывающих в страну туристов. Парадоксально, но мнение, что от иностранных гостей больше вреда, чем пользы разделяет множество жителей популярной у путешественников европейской страны.
Как уже сообщал Atas.Info, летом 2024 года жители Барселоны начали массово жаловаться на туристов — в прошлом году испанский город посетили около 12 миллионов путешественников. Теперь их примеру решили последовать и чехи.
Основной аргумент обычных жителей Чехии — это высокие цены на аренду жилья, устанавливаемые его владельцами в расчете на туристов. Страдают от этого обычные граждане, вынужденные по каким-то причинам снимать квартиры.
Правительству Чехии не нравится слишком шумное поведение туристов и уклонение от налогов представителями туристического бизнеса. Власти уже предложили ограничить количество мест для размещения путешественников в самых популярных городах Чехии.
Кроме того, предполагается установить определенное количество дней в году, в течение которых недвижимость может сдаваться в аренду именно туристам.
По официальным данным, «серые схемы» размещения путешественников ежегодно приводят к потере примерно 32 миллионов евро, которые могли бы пополнить бюджет страны.
Новые правила пребывания туристов в Чехии могут быть введены уже в июле 2025 года.