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Европейцы устали от туристов и готовятся ограничить их поток

Европейцы устали от туристов и готовятся ограничить их поток

3 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI
Многие жители Чехии полагают, что от путешественников гораздо больше вреда, чем пользы.

Власти Чехии могут ввести меры, которые ограничат количество прибывающих в страну туристов. Парадоксально, но мнение, что от иностранных гостей больше вреда, чем пользы разделяет множество жителей популярной у путешественников европейской страны.

Как уже сообщал Atas.Info, летом 2024 года жители Барселоны начали массово жаловаться на туристов — в прошлом году испанский город посетили около 12 миллионов путешественников. Теперь их примеру решили последовать и чехи.

Основной аргумент обычных жителей Чехии — это высокие цены на аренду жилья, устанавливаемые его владельцами в расчете на туристов. Страдают от этого обычные граждане, вынужденные по каким-то причинам снимать квартиры.

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Правительству Чехии не нравится слишком шумное поведение туристов и уклонение от налогов представителями туристического бизнеса. Власти уже предложили ограничить количество мест для размещения путешественников в самых популярных городах Чехии.

Кроме того, предполагается установить определенное количество дней в году, в течение которых недвижимость может сдаваться в аренду именно туристам.

По официальным данным, «серые схемы» размещения путешественников ежегодно приводят к потере примерно 32 миллионов евро, которые могли бы пополнить бюджет страны.

Новые правила пребывания туристов в Чехии могут быть введены уже в июле 2025 года.

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