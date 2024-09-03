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Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Суровикин может вернуться на СВО

Генерал Суровикин может вернуться в зону СВО

3 сентября 2024, 05:27
Фото: Минобороны РФ
Суровикин может вернуться на СВО

Генерал Суровикин из Новосибирска может вернуться в зону СВО

Новосибирский генерал Сергей Суровикин может быть снова привлечен к военным действиям в зоне СВО, предполагает эксперт.

Возвращение в зону проведения спецоперации генерала из Новосибирска прогнозируют политологи. Речь идет об Армагеддоне Сергее Суровикине — такое прозвище он получил за время службы. Его снова могут привлечь к военным действиям после отставки.

Ранее политологи не раз просили вернуть новосибирского генерала в зону боевых действий. Последним был эксперт Сергей Марков. По его мнению, перестановки в министерстве пророчили возвращение Суровикина, на которого возлагают надежды о решении конфликта на Украине. Руководителя армией России называют лучшим генералом в настоящее время.

Помимо Суровикина, на СВО могут вернуть и других командиров, например, Сергея Попова, пишет Сиб.фм. Его отстраняли от командования, после чего генерал был под следствием за превышение полномочий, но вскоре его отправили под домашний арест.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#СВО#Генерал#Сергей Суровикин#Специальная военная операция
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