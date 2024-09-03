Генерал Суровикин может вернуться в зону СВО

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Возвращение в зону проведения спецоперации генерала из Новосибирска прогнозируют политологи. Речь идет об Армагеддоне Сергее Суровикине — такое прозвище он получил за время службы. Его снова могут привлечь к военным действиям после отставки.
Ранее политологи не раз просили вернуть новосибирского генерала в зону боевых действий. Последним был эксперт Сергей Марков. По его мнению, перестановки в министерстве пророчили возвращение Суровикина, на которого возлагают надежды о решении конфликта на Украине. Руководителя армией России называют лучшим генералом в настоящее время.
Помимо Суровикина, на СВО могут вернуть и других командиров, например, Сергея Попова, пишет Сиб.фм. Его отстраняли от командования, после чего генерал был под следствием за превышение полномочий, но вскоре его отправили под домашний арест.