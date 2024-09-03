Глава СКР Бастрыкин встал на защиту избитого костылем инвалида

С 1 сентября в России вступили в силу новые нормы закона, касающиеся людей с инвалидностью. В частности, их запрещено высаживать из общественного транспорта, если они не могут рассчитаться за проезд, а также в организациях увеличили количество квот на рабочие месте для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.