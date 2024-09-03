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Глава СКР Бастрыкин встал на защиту избитого в Новосибирске инвалида

Глава СКР Бастрыкин встал на защиту избитого костылем инвалида

3 сентября 2024, 03:37
Фото: 1MI

Глава СКР Бастрыкин встал на защиту избитого в Новосибирске инвалида

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве в поселке Кольцово Новосибирской области, передает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 30 августа в поселке Кольцово. Нетрезвый мужчина вышел из магазина, отобрал у инвалида костыль и стал его бить по голове. Продавцы попытались остановить агрессивного покупателя, но тот стал их избивать тоже.

Одна из женщин получила серьезную травму головы, ее увезла машина скорой помощи. Подозреваемого задержали прибывшие сотрудники агентства безопасности «Гвардия».

Всего пострадали несколько человек.

Глава СК РФ поручил новосибирскому ведомству возбудить уголовное дело. По ст. 213 УК РФ (хулиганство) фигуранту грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы до 7 лет.

Фото: АБ «Гвардия»
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С 1 сентября в России вступили в силу новые нормы закона, касающиеся людей с инвалидностью. В частности, их запрещено высаживать из общественного транспорта, если они не могут рассчитаться за проезд, а также в организациях увеличили количество квот на рабочие месте для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Александр Бастрыкин#Инвалиды
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