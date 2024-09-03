Когда начнется отопительный сезон осенью 2024

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В соответствии с правилами и нормами, систему отопления включают, когда дневная температура опускается ниже +8 и такая погода сохраняется пять дней подряд.
Иногда запуск отопления может задержаться по разным причинам, например, из-за аварийных ситуаций на теплотрассах. Сначала подключают социальные объекты: школы, больницы и другие учреждения, а затем жилые дома. Подключить весь регион сразу невозможно. Происходит это поэтапно.
В 2023 году отопление в квартирах появилось 25 сентября, в 2022 году 15 сентября, в 2021 и 2020 гг. с 22 сентября, с 2019 с 25 сентября, а в 2018 — с 24 сентября.
Синоптики в 2024 году обещают отметку ниже +8 лишь с 20 числа. Ремонт всех теплосетей планируют завершить 15 сентября, поэтому, возможно, подключение объектов к теплу начнут после этой даты.