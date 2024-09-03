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Posted Сегодня, 08:15

Published Сегодня, 08:15

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Мерзнуть новосибирцам придется еще долго

Когда начнется отопительный сезон осенью 2024

3 сентября 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney
Мерзнуть новосибирцам придется еще долго

Отопительный сезон 2024 могут начать в Новосибирске в середине сентября

В Новосибирской области уже наступили прохладные дни и сибиряки задаются вопросом о начале отопительного сезона: сравниваем даты.

В соответствии с правилами и нормами, систему отопления включают, когда дневная температура опускается ниже +8 и такая погода сохраняется пять дней подряд.

Иногда запуск отопления может задержаться по разным причинам, например, из-за аварийных ситуаций на теплотрассах. Сначала подключают социальные объекты: школы, больницы и другие учреждения, а затем жилые дома. Подключить весь регион сразу невозможно. Происходит это поэтапно.

В 2023 году отопление в квартирах появилось 25 сентября, в 2022 году 15 сентября, в 2021 и 2020 гг. с 22 сентября, с 2019 с 25 сентября, а в 2018 — с 24 сентября.

Синоптики в 2024 году обещают отметку ниже +8 лишь с 20 числа. Ремонт всех теплосетей планируют завершить 15 сентября, поэтому, возможно, подключение объектов к теплу начнут после этой даты.

Сильные заморозки ударят по Новосибирской области уже 3 сентября
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Отопление#Отопительный сезон#Синоптики#Температура#Теплосети
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