Когда установится снежный покров: изучаем даты выпадения снега за последние 8 лет

В 2023 году снег пошел 23 октября, в 2022 в конце сентября, в 2021 году 1 ноября, в 2020 году 12 ноября, в 2019 году 9 ноября. Еще позже снег выпадал: 2018 — 9 ноября, 2017 — 6 ноября, а в 2016 — 6 октября. В разных районах области снег может выпасть раньше.