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Published Сегодня, 01:59

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Когда выпадет снег

Когда установится снежный покров: изучаем даты выпадения снега за последние 8 лет

3 сентября 2024, 01:59
Фото: atas.info
Когда выпадет снег

Когда в Новосибирске установится снежный покров: изучаем даты

Когда ждать выпадение первого снега осенью 2024: изучаем даты снегопадов за последние года.

Весь сентябрь в Новосибирске синоптики обещают дожди. Когда точно выпадет первый снег, предварительных прогнозов пока нет. В основном, снег выпасть и может, но он быстро растает. А вот снежный покров устанавливается в период с 31 октября по 12 ноября.

В 2023 году снег пошел 23 октября, в 2022 в конце сентября, в 2021 году 1 ноября, в 2020 году 12 ноября, в 2019 году 9 ноября. Еще позже снег выпадал: 2018 — 9 ноября, 2017 — 6 ноября, а в 2016 — 6 октября. В разных районах области снег может выпасть раньше.

Синоптики обещают заморозки уже в сентябре. Ночью может похолодать до -2, а днем до +5. Полный прогноз на первый месяц осени уже появился.

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