Когда установится снежный покров: изучаем даты выпадения снега за последние 8 лет

Posted Сегодня, 01:59
Published Сегодня, 01:59
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Весь сентябрь в Новосибирске синоптики обещают дожди. Когда точно выпадет первый снег, предварительных прогнозов пока нет. В основном, снег выпасть и может, но он быстро растает. А вот снежный покров устанавливается в период с 31 октября по 12 ноября.
В 2023 году снег пошел 23 октября, в 2022 в конце сентября, в 2021 году 1 ноября, в 2020 году 12 ноября, в 2019 году 9 ноября. Еще позже снег выпадал: 2018 — 9 ноября, 2017 — 6 ноября, а в 2016 — 6 октября. В разных районах области снег может выпасть раньше.
Синоптики обещают заморозки уже в сентябре. Ночью может похолодать до -2, а днем до +5. Полный прогноз на первый месяц осени уже появился.