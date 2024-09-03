atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 02:58

Published Сегодня, 02:58

Modified Сегодня, 03:00

Updated Сегодня, 03:00

Что нарушили мигранты

Купить прописку недорого: как россияне усугубляют ситуацию с незаконной миграцией

3 сентября 2024, 02:58
Фото: Изображение Midjourney
Что нарушили мигранты

Житель Новосибирска стал соучастником нелегальной миграционной схемы

Новосибирец, нарушая закон, прописал у себя мигранта, сообщили в прокуратуре.

Житель Новосибирска, это был 54 летний мужчина, незаконно прописал у себя в квартире гражданина Узбекистана. Фиктивную схему, которую часто используют в России, раскрыли. В отношении сибиряка возбудили дело по факту нарушения миграционного закона. Теперь это дело расследуют, а как накажут сибиряка, покажет время.

Прокуратурой был вскрыт еще один факт нарушения миграционного законодательства. Выяснилось, что бизнесмен нанял на работу двух мигрантов, которые работали поварами в нелегальных кафе.

Заниматься этой сферой деятельности иностранцам никто не разрешал. В итоге кафе закрыли, предпринимателя привлекли к ответственности, как и работников. Все они получили штраф.

Молодой мигрант попросил показать покупательницу в магазине грудь и даже предложил ей за это деньги.

Могильные оградки, исчезнувший асфальт и мигранты: топ летних событий Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Мигрант-продавец в Новосибирске попросил покупательницу фруктов показать грудь350 мигрантов-нелегалов обнаружили силовики в новосибирском хостелеСемь мигрантов-нелегалов депортировали на родину из Новосибирска
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Мигрант
Подпишитесь
Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцов
Сегодня, 03:26
Бывший вице-мэр Новосибирска рассказала о сумасшедшем путешествии по Камчатке
Сегодня, 03:04
Цены на свежие грибы: сколько придется отдать за ведро белых, лисичек или груздей
Сегодня, 02:26
Рыбаки поймали самую большую щуку: что они сделали с огромной рыбиной
Сегодня, 02:17
Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном
Вчера, 12:39