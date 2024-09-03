Купить прописку недорого: как россияне усугубляют ситуацию с незаконной миграцией

Житель Новосибирска, это был 54 летний мужчина, незаконно прописал у себя в квартире гражданина Узбекистана. Фиктивную схему, которую часто используют в России, раскрыли. В отношении сибиряка возбудили дело по факту нарушения миграционного закона. Теперь это дело расследуют, а как накажут сибиряка, покажет время.