Купить прописку недорого: как россияне усугубляют ситуацию с незаконной миграцией

Posted Сегодня, 02:58
Published Сегодня, 02:58
Modified Сегодня, 03:00
Updated Сегодня, 03:00
Житель Новосибирска, это был 54 летний мужчина, незаконно прописал у себя в квартире гражданина Узбекистана. Фиктивную схему, которую часто используют в России, раскрыли. В отношении сибиряка возбудили дело по факту нарушения миграционного закона. Теперь это дело расследуют, а как накажут сибиряка, покажет время.
Прокуратурой был вскрыт еще один факт нарушения миграционного законодательства. Выяснилось, что бизнесмен нанял на работу двух мигрантов, которые работали поварами в нелегальных кафе.
Заниматься этой сферой деятельности иностранцам никто не разрешал. В итоге кафе закрыли, предпринимателя привлекли к ответственности, как и работников. Все они получили штраф.
Молодой мигрант попросил показать покупательницу в магазине грудь и даже предложил ей за это деньги.