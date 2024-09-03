Мамонты и шаманы: как попасть на бесплатные экскурсии в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Осень — прекрасное время для путешествий: туристический поток не очень большой, и и у путешественника остается больше сил и времени, чтобы познакомиться с историей Новосибирска. В сентябре Новосибирский Краеведческий музей подготовил несколько интересных и бесплатных экскурсий по своим выставкам. Чтобы на них попасть, нужно лишь приобрести музейный билет и прийти в назначенное время. Atas.Info выбрал самые интересные из экскурсий.
Экскурсия начнется с рассказа о появлении русских казаков на территории Сибири, и закончится периодом строительства Транссиба. Чтобы стать участником экскурсии, необходимо приобрести билет на выставку об истории Новосибирской области.
Когда: 7 сентября в 14 часов.
Посетители увидят уникальные предметы времен Первой мировой войны: обмундирование, оружие и даже коллекцию «окопного творчества»: посуду, изготовленную из снарядных гильз. Для участия нужно приобрести билет на выставку.
Когда: 7, 28 и 29 сентября в 16 часов; 15 сентября в 14 и в 16 часов.
Экскурсовод расскажет о свадебных обрядах в Сибири, свадебной моде, традициях и атрибутике. Принять участие в экскурсии можно по билету .
Когда: 8, 28 и 29 сентября в 16 часов; 14 и 22 сентября в 14 часов и в 16 часов.
Название экскурсии говорит само за себя. Посетителям расскажут, что было нужно для того, чтобы стать настоящим шаманом. Вход по билету на выставку «Сибирь в древности».
Когда: 8 сентября в 16 часов.
Посетителей ждет увлекательный рассказ о самых интересных экспонатах Музея природы — скелетах мамонтов Матильды и Самсона, а также останках динозавров. Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет в музей.
Когда: 7, 14, 22 и 28 сентября в 15 часов.
С полным перечнем бесплатных экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского Краеведческого музея.