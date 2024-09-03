Мамонты и шаманы: как попасть на бесплатные экскурсии в Новосибирске

Осень — прекрасное время для путешествий: туристический поток не очень большой, и и у путешественника остается больше сил и времени, чтобы познакомиться с историей Новосибирска. В сентябре Новосибирский Краеведческий музей подготовил несколько интересных и бесплатных экскурсий по своим выставкам. Чтобы на них попасть, нужно лишь приобрести музейный билет и прийти в назначенное время. Atas.Info выбрал самые интересные из экскурсий.