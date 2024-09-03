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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

Мамонты и шаманы: как попасть на бесплатные экскурсии в Новосибирске

Мамонты и шаманы: как попасть на бесплатные экскурсии в Новосибирске

3 сентября 2024, 15:07
Фото: Новосибирский Краеведческий музей
В Новосибирске Краеведческий музей организовал 12 бесплатных экскурсий по своим выставкам, следует из сообщения пресс-службы учреждения.

Осень — прекрасное время для путешествий: туристический поток не очень большой, и и у путешественника остается больше сил и времени, чтобы познакомиться с историей Новосибирска. В сентябре Новосибирский Краеведческий музей подготовил несколько интересных и бесплатных экскурсий по своим выставкам. Чтобы на них попасть, нужно лишь приобрести музейный билет и прийти в назначенное время. Atas.Info выбрал самые интересные из экскурсий.

«Освоение южной Сибири»

Освоение южной Сибири началось со строительства острогов.Освоение южной Сибири началось со строительства острогов.
Освоение южной Сибири началось со строительства острогов.
Фото: Новосибирский Краеведческий музей

Экскурсия начнется с рассказа о появлении русских казаков на территории Сибири, и закончится периодом строительства Транссиба. Чтобы стать участником экскурсии, необходимо приобрести билет на выставку об истории Новосибирской области.

Когда: 7 сентября в 14 часов.

«1914»

На выставке представлена подлинная амуниция участников Первой мировой войны.На выставке представлена подлинная амуниция участников Первой мировой войны.
На выставке представлена подлинная амуниция участников Первой мировой войны.
Фото: Новосибирский Краеведческий музей

Посетители увидят уникальные предметы времен Первой мировой войны: обмундирование, оружие и даже коллекцию «окопного творчества»: посуду, изготовленную из снарядных гильз. Для участия нужно приобрести билет на выставку.

Когда: 7, 28 и 29 сентября в 16 часов; 15 сентября в 14 и в 16 часов.

«Играем свадьбу»

На выставке можно увидеть коллекцию свадебных нарядов.На выставке можно увидеть коллекцию свадебных нарядов.
На выставке можно увидеть коллекцию свадебных нарядов.
Фото: Новосибирский Краеведческий музей

Экскурсовод расскажет о свадебных обрядах в Сибири, свадебной моде, традициях и атрибутике. Принять участие в экскурсии можно по билету .

Когда: 8, 28 и 29 сентября в 16 часов; 14 и 22 сентября в 14 часов и в 16 часов.

«Шаманизм народов Сибири»

В коллекции музея есть настоящие шаманские костюмы.В коллекции музея есть настоящие шаманские костюмы.
В коллекции музея есть настоящие шаманские костюмы.
Фото: Новосибирский Краеведческий музей

Название экскурсии говорит само за себя. Посетителям расскажут, что было нужно для того, чтобы стать настоящим шаманом. Вход по билету на выставку «Сибирь в древности».

Когда: 8 сентября в 16 часов.

«Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции Музея природы»

Самыми интересными экспонатами являются скелеты мамонтов.Самыми интересными экспонатами являются скелеты мамонтов.
Самыми интересными экспонатами являются скелеты мамонтов.
Фото: Новосибирский Краеведческий музей

Посетителей ждет увлекательный рассказ о самых интересных экспонатах Музея природы — скелетах мамонтов Матильды и Самсона, а также останках динозавров. Чтобы попасть на экскурсию, нужно купить билет в музей.

Когда: 7, 14, 22 и 28 сентября в 15 часов.

С полным перечнем бесплатных экскурсий можно ознакомиться на официальном сайте Новосибирского Краеведческого музея.

#Юрий Фомиченко#Туризм#Путешествия#Краеведческий музей#КЦ
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