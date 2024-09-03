Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
После непродолжительного бабьего лета, которое синоптики прогнозируют на 11 сентября, в регион придут заморозки. Сервис Ventusky прогнозирует в ночь на 15 сентября циклон со снегопадом. В этот день похолодает до +3 ночью и +7 днем.
Этот циклон придет из других сибирских регионов: Красноярска, Кемерово и Омска. В регионах тоже ощутимо похолодает. Циклон не обязательно приносит снег, но и обильные ливни.
А вот «Яндекс. Погода» заморозки обещает после 20 числа. Тогда в дневное время похолодает до +5, а ночью до -1. Такая погода сохранится несколько дней. Снег сервис не обещает.