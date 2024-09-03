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Posted Сегодня, 07:44

Published Сегодня, 07:44

Modified Сегодня, 07:46

Updated Сегодня, 07:46

Дожди прольют весь месяц

Мощнейший циклон со снегопадом накроет регион в ближайшие дни

3 сентября 2024, 07:44
Фото: atas.info
Дожди прольют весь месяц

Мощнейший циклон со снегопадом накроет Новосибирскую область

Погода резко изменится от бабьего лета до снежного циклона в Новосибирской области, сообщают погодные сервисы.

После непродолжительного бабьего лета, которое синоптики прогнозируют на 11 сентября, в регион придут заморозки. Сервис Ventusky прогнозирует в ночь на 15 сентября циклон со снегопадом. В этот день похолодает до +3 ночью и +7 днем.

Этот циклон придет из других сибирских регионов: Красноярска, Кемерово и Омска. В регионах тоже ощутимо похолодает. Циклон не обязательно приносит снег, но и обильные ливни.

А вот «Яндекс. Погода» заморозки обещает после 20 числа. Тогда в дневное время похолодает до +5, а ночью до -1. Такая погода сохранится несколько дней. Снег сервис не обещает.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Сибирь#Заморозки#Синоптики#Омск#Бабье лето#Циклон#Снегопад#Кемерово#Ливни#Красноярск
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