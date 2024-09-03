Названа причина повторного ремонта Димитровского моста

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Выравнивающий слой дорожного покрытия Дмитровского моста уложен с браком и покрылся трещинами. Во вторник, 3 сентября, подрядчик должен приступить к работам по демонтажу и укладке нового покрытия. Об этом сообщил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
О серьезных дефектах только что уложенного дорожного покрытия горожане начали сообщать в соцсетях в конце августа. По словам очевидцев, рабочие пытались скрыть проблему, шлифуя и заливая трещины битумом.
«Надо, как в Америке, не платить за ремонт, а оформлять контракт на долгосрочное обслуживание и жестко штрафовать за любые косяки в дорожном полотне. Тогда им будет выгоднее один раз сделать хорошую дорогу и потом не тратиться на штрафы и постоянные ремонты ям», — предлагает решение проблемы пользователь социальной сети «ВКонтакте» с ником Richard Englöt.
На этом фоне власти заявили, что нашли замену недобросовестному подрядчику ремонта Октябрьского моста и в ближайшее время он приступит к работе.