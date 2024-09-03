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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Мост начали ремонтировать летом текущего года

Названа причина повторного ремонта Димитровского моста

3 сентября 2024, 07:19
Фото: atas.info
Мост начали ремонтировать летом текущего года

Димитровский мост в Новосибирске отремонтировали с браком

Ремонт Димитровского моста начнут заново — в дорожном покрытии брак, сообщили в мэрии Новосибирска.

Выравнивающий слой дорожного покрытия Дмитровского моста уложен с браком и покрылся трещинами. Во вторник, 3 сентября, подрядчик должен приступить к работам по демонтажу и укладке нового покрытия. Об этом сообщил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

О серьезных дефектах только что уложенного дорожного покрытия горожане начали сообщать в соцсетях в конце августа. По словам очевидцев, рабочие пытались скрыть проблему, шлифуя и заливая трещины битумом.

«Как думаете, через какое время понадобится капитальный ремонт, если новое основание уже в трещинах?», — так прокомментировал фото автор этого снимка«Как думаете, через какое время понадобится капитальный ремонт, если новое основание уже в трещинах?», — так прокомментировал фото автор этого снимка
«Как думаете, через какое время понадобится капитальный ремонт, если новое основание уже в трещинах?», — так прокомментировал фото автор этого снимка
Фото: Дмитрий Масников
«Надо, как в Америке, не платить за ремонт, а оформлять контракт на долгосрочное обслуживание и жестко штрафовать за любые косяки в дорожном полотне. Тогда им будет выгоднее один раз сделать хорошую дорогу и потом не тратиться на штрафы и постоянные ремонты ям», — предлагает решение проблемы пользователь социальной сети «ВКонтакте» с ником Richard Englöt.

На этом фоне власти заявили, что нашли замену недобросовестному подрядчику ремонта Октябрьского моста и в ближайшее время он приступит к работе.

В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Подрядчик#Димитровский мост#Брак
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