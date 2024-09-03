Названа причина повторного ремонта Димитровского моста

Выравнивающий слой дорожного покрытия Дмитровского моста уложен с браком и покрылся трещинами. Во вторник, 3 сентября, подрядчик должен приступить к работам по демонтажу и укладке нового покрытия. Об этом сообщил руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев в ходе аппаратного совещания в муниципалитете.