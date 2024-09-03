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Новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции

Новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции

3 сентября 2024, 08:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Ограничения коснулись 73 юридических и 74 физических лиц, напрямую связанных с авиационной инфраструктурой РФ, указ опубликован на официальном сайте украинского президента.

Среди прочих в список попали аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга. О введении санкций администрация украинского президента Владимира Зеленского стало известно ранее, но список озвучили позже.

Ранее США ввели санкции против новосибирских АО «Катод», АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод». Россия лидирует в мире по количеству санкций, введенных в отношении страны. Пиковый период пришелся на 2022 год, с февраля начали действовать более 15 тысяч новых санкций.

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В Новосибирске оказался заморожен ремонт Октябрьского моста. Сейчас мэрия нашла нового подрядчика, обещают, что он приступит к работам в ближайшее время.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт
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