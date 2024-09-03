Новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Среди прочих в список попали аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска, Новосибирска, Екатеринбурга. О введении санкций администрация украинского президента Владимира Зеленского стало известно ранее, но список озвучили позже.
Ранее США ввели санкции против новосибирских АО «Катод», АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод». Россия лидирует в мире по количеству санкций, введенных в отношении страны. Пиковый период пришелся на 2022 год, с февраля начали действовать более 15 тысяч новых санкций.
В Новосибирске оказался заморожен ремонт Октябрьского моста. Сейчас мэрия нашла нового подрядчика, обещают, что он приступит к работам в ближайшее время.