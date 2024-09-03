Новосибирский аэропорт Толмачево попал под санкции

Ранее США ввели санкции против новосибирских АО «Катод», АО «Новосибирский приборостроительный завод» и ООО «Сибэлектропривод». Россия лидирует в мире по количеству санкций, введенных в отношении страны. Пиковый период пришелся на 2022 год, с февраля начали действовать более 15 тысяч новых санкций.