Новый подрядчик выйдет на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Муниципалитет нашел новую строительную компанию для продолжения работ по реконструкции Октябрьского моста. Сейчас с подрядчиком идут финальные переговоры.
«В течение этой и следующей недели мы должны уже нового подрядчика на мост завести», — сообщил во вторник, 3 сентября, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
Название организации, которая продолжит ремонт переправы, Кодалаев не назвал. Предыдущего подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков, добавил глава Дептранса.
Контракт со «СпецТрансСтроем» был расторгнут в одностороннем порядке в конце августа. Причиной в мэрии назвали систематическое невыполнение компанией своих обязательств и срыв установленных сроков выполнения работ.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Октябрьского моста должен быть завершен к концу октября.