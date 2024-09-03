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Updated Сегодня, 06:25

Ремонт Октябрьского моста

Новый подрядчик выйдет на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске

3 сентября 2024, 06:23
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Ремонт Октябрьского моста
Полноценный ремонт Октябрьского моста возобновят в ближайшее время. сообщили в городском департаменте транспорта.

Муниципалитет нашел новую строительную компанию для продолжения работ по реконструкции Октябрьского моста. Сейчас с подрядчиком идут финальные переговоры.

«В течение этой и следующей недели мы должны уже нового подрядчика на мост завести», — сообщил во вторник, 3 сентября, руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Название организации, которая продолжит ремонт переправы, Кодалаев не назвал. Предыдущего подрядчика, ООО «СпецТрансСтрой» внесли в реестр недобросовестных поставщиков, добавил глава Дептранса.

Контракт со «СпецТрансСтроем» был расторгнут в одностороннем порядке в конце августа. Причиной в мэрии назвали систематическое невыполнение компанией своих обязательств и срыв установленных сроков выполнения работ.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт Октябрьского моста должен быть завершен к концу октября.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Подрядчик
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