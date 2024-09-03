Отставка замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова — что известно

Сергей Нелюбов родился и вырос в Барабинском районе. 24 сентября он отпразднует 56 лет. Является выпускником НГПУ по специальности учитель литературы и русского языка. В дальнейшем получил степень доктора педагогических наук. Работал учителем, затем директором в двух школах. После карьеры педагога решил перебраться в администрацию Дзержинского района, затем стал замом начальника департамента образования мэрии. В 2013 году его назначили замом мэра, а через год он стал Министром образования региона. Последняя его должность — заместитель губернатора Андрея Травникова.