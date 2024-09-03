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Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Уйдет ли Нелюбов?

Отставка замгубернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова — что известно

3 сентября 2024, 05:59
Фото: правительство НСО
Уйдет ли Нелюбов?

Заместитель новосибирского губернатора Нелюбов может уйти в отставку

В отставку может уйти заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, заявляют источники.

Что известно о Сергее Нелюбове — биография

Сергей Нелюбов родился и вырос в Барабинском районе. 24 сентября он отпразднует 56 лет. Является выпускником НГПУ по специальности учитель литературы и русского языка. В дальнейшем получил степень доктора педагогических наук. Работал учителем, затем директором в двух школах. После карьеры педагога решил перебраться в администрацию Дзержинского района, затем стал замом начальника департамента образования мэрии. В 2013 году его назначили замом мэра, а через год он стал Министром образования региона. Последняя его должность — заместитель губернатора Андрея Травникова.

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Отставка замгубернатора Сергея Нелюбова — последние новости

Информация об отставке Сергея Нелюбова СМИ начали распространять 2 сентября. На сайте правительства имя заместителя все еще числится, а власти официальных комментариев не давали. Об уходе сообщают источники Сиб.фм. Сам Нелюбов на звонки журналистов не отвечает.

Куда уйдет Сергей Нелюбов

Официальных вестей об уходе зама губернатора пока нет, но ему уже пророчат новую должность. Источники полагают, что Сергей Нелюбов может занять пост главного ректора НГПУ. Руководитель регионального департамента информационной политики Сергей Нешумов объясняет, что никаких документов об отставке Нелюбова не было.

Ранее в отставку ушел министр сельского хозяйства Евгений Лещенко.

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