Путешественников предупредили о вреде употребления алкоголя в самолете

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Ученые выяснили, почему алкоголь, выпитый во время полета в самолете может привести к катастрофическим последствиям. Результаты исследования опубликованы в медицинском журнале Thorax.
Многие путешественники для снятия стресса перед и во время полета в самолете привыкли пить алкоголь. Однако специалисты в области медицины считают, что этот способ сделать путешествие спокойным весьма опасным.
Оказалось, что низкое давление в салоне самолета во время полета иногда вызывает значительно сокращение частоты сердечных сокращений даже у самых здоровых людей.
В исследовании приняли участие 48 человек от 18 и до 40 лет. Их разделили на две группы: первую поместили в помещение с давлением на уровне моря, а вторую — в симулятор высот. Половине членов каждой группы выдали по две банки пива, после чего они легли спать.
Через два дня эксперимент повторили, поменяв при этом группы местами.
Оказалось, что у всех людей, пивших пиво перед сном в помещении с низким давлением, произошло насыщение крови кислородом на 85%. После этого частота сердечных сокращений у них резко возросла.
Ученые предупредили, что такая ситуация способна мгновенно усугубить имеющиеся у выпивавшего перед полетом туриста хронические заболевания.