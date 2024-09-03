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Published Сегодня, 03:26

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Цены на фигуры известных людей

Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцов

3 сентября 2024, 03:26
Фото: 1MI
Цены на фигуры известных людей

3 сентября Шуфутинский стал популярнее Путина среди покупателей из Новосибирска

Несмотря на ставшую народной дату, цена на Шуфутинского немного подросла, но осталась в одном диапазоне с такими звездами, как на Егор Крид, Валерий Меладзе, Роберт Паттинсон, Сергей Жуков и другие.

Ростовые фигуры исполнителя хита «3 сентября» продают на маркетплейсе Wildberries, цена вопроса — 1995 (с царской скидкой в 8045 рублей). Фигура сделана из гофрокартона, высота — 185 сантиметров. Есть один нюанс — доставить в Новосибирск обещают 6 сентября. При этом у покупателя будет 14 дней на возврат.

Применение указано как праздничное: день рождения, девичник.

Фото: Wildberries

На маркетплейсе можно найти и фигуру Владимира Путина. Изображение главы государства в полный рост обойдется в 1700 рублей. За последние дни цена упала на 296 рублей, следует из данных на сайте.

Если вы сами хотите почувствовать себя Шуфутинским или устроить вечеринку — можно купить комплект из трех масок в виде лица мэтра с прорезями для глаз. Можно устроить музыкальную битву и прикупить дополнительно маску исполнителя «Я люблю тебя до слез» Александра Серова. Если конечно, не испугаетесь. Три маски отдают за 461 рубль, Серова — за 256 рублей.

Фото: Wildberries

Создатель паблика «АСТ-54» провел год в США и остался недоволен увиденным. Он рассказал, что ему особенно не понравилось.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Праздник
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