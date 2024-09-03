Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцов

Если вы сами хотите почувствовать себя Шуфутинским или устроить вечеринку — можно купить комплект из трех масок в виде лица мэтра с прорезями для глаз. Можно устроить музыкальную битву и прикупить дополнительно маску исполнителя «Я люблю тебя до слез» Александра Серова. Если конечно, не испугаетесь. Три маски отдают за 461 рубль, Серова — за 256 рублей.