Путин упал, а Шуфутинский вырос: изучаем стоимость политиков и певцов

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
Ростовые фигуры исполнителя хита «3 сентября» продают на маркетплейсе Wildberries, цена вопроса — 1995 (с царской скидкой в 8045 рублей). Фигура сделана из гофрокартона, высота — 185 сантиметров. Есть один нюанс — доставить в Новосибирск обещают 6 сентября. При этом у покупателя будет 14 дней на возврат.
Применение указано как праздничное: день рождения, девичник.
На маркетплейсе можно найти и фигуру Владимира Путина. Изображение главы государства в полный рост обойдется в 1700 рублей. За последние дни цена упала на 296 рублей, следует из данных на сайте.
Если вы сами хотите почувствовать себя Шуфутинским или устроить вечеринку — можно купить комплект из трех масок в виде лица мэтра с прорезями для глаз. Можно устроить музыкальную битву и прикупить дополнительно маску исполнителя «Я люблю тебя до слез» Александра Серова. Если конечно, не испугаетесь. Три маски отдают за 461 рубль, Серова — за 256 рублей.
Создатель паблика «АСТ-54» провел год в США и остался недоволен увиденным. Он рассказал, что ему особенно не понравилось.