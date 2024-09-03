Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске

Posted 3 сентября 2024, 09:38
Published 3 сентября 2024, 09:38
Modified 3 сентября 2024, 09:40
Updated 3 сентября 2024, 09:40
Все произошло днем 3 сентября в Ленинском районе. В квартире дома на улице Юности случился пожар.
Сам дом 12-этажный. Из подъезда, над которым происходило ЧП, самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая шесть детей. Сам огонь пылал на 11-м этаже. Внутри был 3-летний ребенок. Его вовремя спасли огнеборцы.
Возгорание потушили оперативно. На месте дежурили 27 пожарных и работало восемь единиц спецтехники.