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Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Горела квартира

Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске

3 сентября 2024, 09:38
Фото: 1MI
Горела квартира
В Новосибирске загорелась квартира, в которой был маленький ребенок, сообщили в МЧС.

Все произошло днем 3 сентября в Ленинском районе. В квартире дома на улице Юности случился пожар.

Сам дом 12-этажный. Из подъезда, над которым происходило ЧП, самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая шесть детей. Сам огонь пылал на 11-м этаже. Внутри был 3-летний ребенок. Его вовремя спасли огнеборцы.

Возгорание потушили оперативно. На месте дежурили 27 пожарных и работало восемь единиц спецтехники.

Фото: МЧС

Ранее пожарный спас из горящего дома напуганного кота. Сейчас животное в безопасности.

Милые фото спасенных при пожаре животных показали в МЧС
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