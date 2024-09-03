Ребенка вытащили из горящей квартиры в Новосибирске

Сам дом 12-этажный. Из подъезда, над которым происходило ЧП, самостоятельно эвакуировались 15 человек, включая шесть детей. Сам огонь пылал на 11-м этаже. Внутри был 3-летний ребенок. Его вовремя спасли огнеборцы.