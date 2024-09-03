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Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Как называли детей

Самые редкие имена для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

3 сентября 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Как называли детей
Новосибирские семьи предпочитают называть своих детей нетипичными именами, а в ЗАГСе рассказали какие именно давали в августе.

Родители отдают предпочтение не только простым именам для новорожденных, но и ярким. Малышам давали запоминающие имена, которые встречаются в обыденности весьма редко.

Мальчишек называли Велес, Дастин, Дорофей, Корней, Радмир, Святозар, Тим, Яромир. Девочкам же — Люция, Марибель, Марфа, Миласлава, Славия. Еще среди редких женских имен можно выделить Тамара, Валентина и Лада.

А вот среди самых популярных имен ЗАГС выделил Тимофея, Матвея, Льва — это варианты для мальчиков, а для малышек — Еву, Варвару, Софию.

Пожалуй, самыми индивидуальными вариантами стали Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, Тимур-Ахмат, Туан-Ань.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Имена#Новорожденные#Малыши
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