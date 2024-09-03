Самые редкие имена для детей назвали в новосибирском ЗАГСе

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Родители отдают предпочтение не только простым именам для новорожденных, но и ярким. Малышам давали запоминающие имена, которые встречаются в обыденности весьма редко.
Мальчишек называли Велес, Дастин, Дорофей, Корней, Радмир, Святозар, Тим, Яромир. Девочкам же — Люция, Марибель, Марфа, Миласлава, Славия. Еще среди редких женских имен можно выделить Тамара, Валентина и Лада.
А вот среди самых популярных имен ЗАГС выделил Тимофея, Матвея, Льва — это варианты для мальчиков, а для малышек — Еву, Варвару, Софию.
Пожалуй, самыми индивидуальными вариантами стали Давид-Теос-Гор-Дофин-Владимир, Тимур-Ахмат, Туан-Ань.