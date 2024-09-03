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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

В сериале снимутся известные актеры

Скандального Кологривого позвали сниматься в новом фильме — кого он сыграет

3 сентября 2024, 03:56
Фото: кадр ТНТ
В сериале снимутся известные актеры

Скандальный актер из Новосибирска Кологривый снимается в «Небриллиантовой руке»

Никита Кологривый, актер из Новосибирска, приступил к съемкам нового фильма с участием других звезд, сообщил телеканал ТНТ.

Фильм будет ремейком знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», выпущенной в советские годы. Новую кинокартину назвали «Небриллиантовая рука». Сюжет придуман с необычной идеей: главный герой отправляется в круиз до старого Дубая, где ему наложат гипс, а внутри него будут смартфоны и дорогой фен Dyson.

Режиссеры обещают много отсылок к легендарному фильму. Также там будет много юмора. В главных ролях снимутся Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов. Новосибирец Никита Кологривый тоже появится в фильме, но какая у него будет роль, не уточняется.

Ранее актер Кологривый попал в настоящий скандал: он покусал официантку в родном Новосибирске, подрался с охраной и отсидел семь суток в СИЗО. После этого хейт против актера не прекратился.

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