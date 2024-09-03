Скандального Кологривого позвали сниматься в новом фильме — кого он сыграет

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Фильм будет ремейком знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», выпущенной в советские годы. Новую кинокартину назвали «Небриллиантовая рука». Сюжет придуман с необычной идеей: главный герой отправляется в круиз до старого Дубая, где ему наложат гипс, а внутри него будут смартфоны и дорогой фен Dyson.
Режиссеры обещают много отсылок к легендарному фильму. Также там будет много юмора. В главных ролях снимутся Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов. Новосибирец Никита Кологривый тоже появится в фильме, но какая у него будет роль, не уточняется.
Ранее актер Кологривый попал в настоящий скандал: он покусал официантку в родном Новосибирске, подрался с охраной и отсидел семь суток в СИЗО. После этого хейт против актера не прекратился.