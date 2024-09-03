Скандального Кологривого позвали сниматься в новом фильме — кого он сыграет

Режиссеры обещают много отсылок к легендарному фильму. Также там будет много юмора. В главных ролях снимутся Максим Лагашкин, Тимур Батрутдинов. Новосибирец Никита Кологривый тоже появится в фильме, но какая у него будет роль, не уточняется.