Стали известны подробности спасения ребенка из горящей квартиры в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
В Новосибирске в микрорайоне Дивногорский во вторник, 3 сентября, пожарные вытащили из полыхающей квартиры трехлетнего мальчика. Испуганный малыш был дома один, и после начала пожара спрятался в шкафу.
Как уже сообщал Atas.Info, происшествие произошло в одной из квартир дома № 5 на улице Юности. Соседи рассказали, что мама мальчика отправилась в магазин, а старший ребенок был в школе.
Жильцы дома предполагают, что ребенок мог найти спички и поджечь шторы. По другой версии, кто-то из соседей сверху мог швырнуть вниз непотушенный окурок, который угодил в окно.
В МЧС рассказали, что огонь до прибытия пожарных распространился на площади в семь метров. Из задымленного подъезда смогли самостоятельно выбраться 15 новосибирцев, шесть из которых — несовершеннолетние.
Теперь оставившую ребенка без присмотра мать могут оштрафовать на полтысячи рублей, пишет КП-Новосибирск.