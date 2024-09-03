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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Стали известны подробности спасения ребенка из горящей квартиры в Новосибирске

Стали известны подробности спасения ребенка из горящей квартиры в Новосибирске

3 сентября 2024, 12:33
Фото: 1MI
Пожар в квартире произошел в момент, когда мама малыша отлучилась за покупками, сообщили соседи в домовом чате.

В Новосибирске в микрорайоне Дивногорский во вторник, 3 сентября, пожарные вытащили из полыхающей квартиры трехлетнего мальчика. Испуганный малыш был дома один, и после начала пожара спрятался в шкафу.

Как уже сообщал Atas.Info, происшествие произошло в одной из квартир дома № 5 на улице Юности. Соседи рассказали, что мама мальчика отправилась в магазин, а старший ребенок был в школе.

Жильцы дома предполагают, что ребенок мог найти спички и поджечь шторы. По другой версии, кто-то из соседей сверху мог швырнуть вниз непотушенный окурок, который угодил в окно.

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В МЧС рассказали, что огонь до прибытия пожарных распространился на площади в семь метров. Из задымленного подъезда смогли самостоятельно выбраться 15 новосибирцев, шесть из которых — несовершеннолетние.

Теперь оставившую ребенка без присмотра мать могут оштрафовать на полтысячи рублей, пишет КП-Новосибирск.

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