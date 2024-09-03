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Posted Сегодня, 05:44

Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:46

Updated Сегодня, 05:46

Новые павильны обещают установить до конца года.

Стало известно, сколько потратят на обновление остановок Новосибирска

3 сентября 2024, 05:44
Фото: 1MI
Новые павильны обещают установить до конца года.

150 новых павильонов на остановках смонтируют в Новосибирске

В мэрии заявили о начале масштабной программы реновации павильонов на остановках пассажирского транспорта.

Из городского бюджета выделено 50 млн рублей на изготовление и монтаж 154 павильонов на остановках общественного транспорта. Их установят там, где сегодня помещения для пассажиров отсутствуют, сообщил во вторник, 3 сентября, начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

«До конца года у нас эти павильоны будут установлены», — заявил Кодалаев к ходе аппаратного совещания в муниципалитете.

Кроме того, еще 100 млн рублей будут потрачены на обустройство и реконструкцию существующих остановочных комплексов и посадочных платформ, добавил глава Дептранса.

Одна из необычных конструкций остановки — мозаичный павильон на проспекте Строителей в Академгородке. Недавно активисты отмыли его от наслоений рекламных объявлений и грязи.

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#Транспорт#Новосибирск#Остановки#Пассажиры#Павильоны
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