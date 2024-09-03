Стало известно, сколько потратят на обновление остановок Новосибирска

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Из городского бюджета выделено 50 млн рублей на изготовление и монтаж 154 павильонов на остановках общественного транспорта. Их установят там, где сегодня помещения для пассажиров отсутствуют, сообщил во вторник, 3 сентября, начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
«До конца года у нас эти павильоны будут установлены», — заявил Кодалаев к ходе аппаратного совещания в муниципалитете.
Кроме того, еще 100 млн рублей будут потрачены на обустройство и реконструкцию существующих остановочных комплексов и посадочных платформ, добавил глава Дептранса.
Одна из необычных конструкций остановки — мозаичный павильон на проспекте Строителей в Академгородке. Недавно активисты отмыли его от наслоений рекламных объявлений и грязи.