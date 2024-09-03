Стало известно, сколько потратят на обновление остановок Новосибирска

Из городского бюджета выделено 50 млн рублей на изготовление и монтаж 154 павильонов на остановках общественного транспорта. Их установят там, где сегодня помещения для пассажиров отсутствуют, сообщил во вторник, 3 сентября, начальник городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.