Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Региональное ГКУ «Управление контрактной системы» объявило электронный аукцион на ремонт помещений и инженерных сетей здания по адресу Красный проспект, 1. Шестиэтажное строение возведено в 1930-23 годах для размещения треста «Запсибзолото» и имеет статус памятника архитектуры регионального значения.
«Работы должны производиться, исходя из принципа максимального сохранения подлинных конструкций здания в соответствии с материалами обследования», — подчеркивается в материалах тендера.
Победитель аукциона должен иметь лицензию на право реставрации объектов культурного наследия и соответствующий опыт. Все работы необходимо выполнить в срок до 1 апреля 2025 года.
Начальная стоимость контракта составляет 58,213 млн рублей.
Любопытная деталь: первоначально здание было построено в стиле конструктивизм, однако в 1936 году было реконструировано по проекту архитектора Владимира Тейтеля с использованием стилизованных элементов классицизма.
Конкурс на реставрацию еще одного заметного памятника архитектуры, «Дома с часами», который находится на расстоянии нескольких кварталов, не состоялся. На него не было подано ни одной заявки.