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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

За ремонт памятника заплатит областной бюджет

Стало известно, сколько потратят на ремонт памятника архитектуры в Новосибирске

3 сентября 2024, 10:15
Фото: Изображение Midjourney
За ремонт памятника заплатит областной бюджет

На ремонт памятника архитектуры в Новосибирске из бюджета выделят 58 млн

В Новосибирске ищут подрядчика для ремонта объекта культурного наследия регионального значения, следует из данных портала госзакупок.

Региональное ГКУ «Управление контрактной системы» объявило электронный аукцион на ремонт помещений и инженерных сетей здания по адресу Красный проспект, 1. Шестиэтажное строение возведено в 1930-23 годах для размещения треста «Запсибзолото» и имеет статус памятника архитектуры регионального значения.

«Работы должны производиться, исходя из принципа максимального сохранения подлинных конструкций здания в соответствии с материалами обследования», — подчеркивается в материалах тендера.

Победитель аукциона должен иметь лицензию на право реставрации объектов культурного наследия и соответствующий опыт. Все работы необходимо выполнить в срок до 1 апреля 2025 года.

Начальная стоимость контракта составляет 58,213 млн рублей.

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Любопытная деталь: первоначально здание было построено в стиле конструктивизм, однако в 1936 году было реконструировано по проекту архитектора Владимира Тейтеля с использованием стилизованных элементов классицизма.

Такой облик здание приобрело после 1936 годаТакой облик здание приобрело после 1936 года
Такой облик здание приобрело после 1936 года
Фото: 2GIS

Конкурс на реставрацию еще одного заметного памятника архитектуры, «Дома с часами», который находится на расстоянии нескольких кварталов, не состоялся. На него не было подано ни одной заявки.

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