Строителя станции «Спортивная» признали недобросовестным подрядчиком

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Компанию ООО «СпецТрансСтрой», которой доверили работы на двух крупных транспортных объектах в Новосибирске, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Напомним, компания строила станцию метро «Спортивная» и ремонтировала Октябрьский мост.
Контракт на ремонт Октябрьского моста расторгли на прошлой неделе. Мэрия ведет переговоры с новым исполнителем о выходе на объект. Это должно произойти в течение двух недель.
Параллельно идет ремонт Димитровского моста, там тоже всё складывается негладко. Покрытие оказалось уложено с браком, теперь подрядчик будет снимать его и укладывать новое.
Сроки сдачи станции «Спортивная» не единожды переносили, хотя должны это были еще сделать в 2023 году.