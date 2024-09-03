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Строителя станции «Спортивная» признали недобросовестным подрядчиком

Строителя станции «Спортивная» признали недобросовестным подрядчиком

3 сентября 2024, 10:15
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
О решении внести в список ООО «СпецТрансСтрой» заявил на аппаратном совещании руководитель Дептранса Новосибирска Иосиф Кодалаев.

Компанию ООО «СпецТрансСтрой», которой доверили работы на двух крупных транспортных объектах в Новосибирске, внесли в реестр недобросовестных подрядчиков. Напомним, компания строила станцию метро «Спортивная» и ремонтировала Октябрьский мост.

Контракт на ремонт Октябрьского моста расторгли на прошлой неделе. Мэрия ведет переговоры с новым исполнителем о выходе на объект. Это должно произойти в течение двух недель.

Параллельно идет ремонт Димитровского моста, там тоже всё складывается негладко. Покрытие оказалось уложено с браком, теперь подрядчик будет снимать его и укладывать новое.

Новый подрядчик выйдет на ремонт Октябрьского моста в Новосибирске
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Сроки сдачи станции «Спортивная» не единожды переносили, хотя должны это были еще сделать в 2023 году.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Октябрьский мост#Станция "Спортивная"
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