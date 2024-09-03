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Published Сегодня, 02:26

Modified Сегодня, 02:28

Updated Сегодня, 02:28

Названа стоимость свежих грибов в Новосибирской области

Цены на свежие грибы: сколько придется отдать за ведро белых, лисичек или груздей

3 сентября 2024, 02:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Названа стоимость свежих грибов в Новосибирской области

Грибы — один из любимых деликатесов у новосибирцев, но далеко не все готовы ходить по лесам в поисках белых грибов или лисичек. В таком случае их можно купить у удачливых грибников.

Atas.info изучил предложения свежих грибов на рынке. Продают их свежесобранными или принимают заказы. Так, 6-7 литров только что собранных черных лисичек новосибирцам предлагают приобрести за 600 рублей.

Фото: vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

10 литров свежесобранных груздей продают за 900 рублей. Чистить и мыть придется самим.

Фото: vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

А этот улов готовы отдать за шоколадку.

«Складывать некуда уже», — говорит автор объявления.

Видимо, так происходит, когда грибалка — это прежде всего хобби.

Фото: vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Особым спросом пользуется белый гриб. Его ценят за яркий вкус и аромат. Новосибирцам предлагают его по цене 300 рублей за один литр.

Фото: vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Белый гриб продают не только в свежем виде, но и консервированном. Пол-литра маринованных грибов обойдется в 500 рублей, 0,25 литра икры из них же — 300 рублей.

Фото: vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Грибы можно приобрести и на Авито. Продавец Иван с отличными отзывами открыл предзаказ на разные виды грибов, называя это хобби. За доставку берет 200 рублей, тара (пластиковое ведро) в подарок.

«У кого принял заказ — грибы привезу», — обещает Иван.

Опята обойдутся в 150 рублей за литр (объем от 10 литров), лисички — 1 тысяча рублей за 5,5 литра, белые — 1,7 тысячи (10-12 литров), маслята — 1 тысяча рублей (5,5 литра), подберезовики — 1-1,5 тысячи (10-12 литров), подосиновики — 1-1,5 тысячи, грузди — 2 тысячи рублей (10 литров).

Фото: Авито

Мы публиковали рецепт стейка из белого гриба — оцените это простое и интересное блюдо.

Самый большой гриб найден в Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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