Цены на свежие грибы: сколько придется отдать за ведро белых, лисичек или груздей

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Atas.info изучил предложения свежих грибов на рынке. Продают их свежесобранными или принимают заказы. Так, 6-7 литров только что собранных черных лисичек новосибирцам предлагают приобрести за 600 рублей.
10 литров свежесобранных груздей продают за 900 рублей. Чистить и мыть придется самим.
А этот улов готовы отдать за шоколадку.
«Складывать некуда уже», — говорит автор объявления.
Видимо, так происходит, когда грибалка — это прежде всего хобби.
Особым спросом пользуется белый гриб. Его ценят за яркий вкус и аромат. Новосибирцам предлагают его по цене 300 рублей за один литр.
Белый гриб продают не только в свежем виде, но и консервированном. Пол-литра маринованных грибов обойдется в 500 рублей, 0,25 литра икры из них же — 300 рублей.
Грибы можно приобрести и на Авито. Продавец Иван с отличными отзывами открыл предзаказ на разные виды грибов, называя это хобби. За доставку берет 200 рублей, тара (пластиковое ведро) в подарок.
«У кого принял заказ — грибы привезу», — обещает Иван.
Опята обойдутся в 150 рублей за литр (объем от 10 литров), лисички — 1 тысяча рублей за 5,5 литра, белые — 1,7 тысячи (10-12 литров), маслята — 1 тысяча рублей (5,5 литра), подберезовики — 1-1,5 тысячи (10-12 литров), подосиновики — 1-1,5 тысячи, грузди — 2 тысячи рублей (10 литров).