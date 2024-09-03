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Туристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в Турции

Туристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в Турции

3 сентября 2024, 05:14
Фото: 1MI
Отдыхающие, привыкшие ежегодно ездить в Анталью или Мармарис, не уверены, что поедут туда в следующем году.

Путешественники из многих стран мира наперегонки размещают в TikTok ролики, в которых рассказывают о непомерно выросших, на их взгляд, ценах в курортных местах Турции. Туристы предполагают даже, что через несколько лет отдыхающие и вовсе перестанут ездить в эту страну.

Блогер под ником slimwadie5 рассказал, что летом 2024 года часовая прогулка на скоростном катере обошлась ему в 140 евро. Турист утверждал при этом, что в прошлом году это стоило всего 25 евро.

За обычный бургер в сети Burger King он был вынужден отдать 14 евро. Год назад в том же заведении котлета в булке стоила 6 евро. Бутылочка воды обошлась туристу в 3,5 евро.

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Пользовательница TikTok justjennybenny рассказала, что атмосфера в Мармарисе этим летом была «странной».

«Мы пробыли на пляже до 20 вечера, а потом прошлись по району Ичмелер. Так вот, практически все рестораны были пусты. В самом же Мармарисе туристов было меньше вполовину. Очень странное впечатление производят пустующие весь день шезлонги», — рассказала путешественница.

Подписчики блогеров согласились с ними. Некоторые предположили, что это началось после эпидемии коронавируса, когда работающие в туризме турки начали наверстывать упущенную прибыль. Живущий на Кипре мужчина написал, что на турецкой части острова ситуация точно такая же. Один из туристов заметил, что из-за высоких цен он на каждом шагу чувствовал себя обманутым.

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#Юрий Фомиченко#Цены#Туризм#Путешествия#Турция#КЦ#Анталья#Мармарис
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