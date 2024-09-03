Туристы пожаловались на высочайшие цены на еду и услуги в Турции

Подписчики блогеров согласились с ними. Некоторые предположили, что это началось после эпидемии коронавируса, когда работающие в туризме турки начали наверстывать упущенную прибыль. Живущий на Кипре мужчина написал, что на турецкой части острова ситуация точно такая же. Один из туристов заметил, что из-за высоких цен он на каждом шагу чувствовал себя обманутым.