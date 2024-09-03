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Ученого посадили

Ученый из Новосибирска приговорён к 15 годам колонии за госизмену: что он сделал

3 сентября 2024, 09:57
Фото: Изображение Midjourney
Ученого посадили

Ученый из Новосибирска приговорен к 15 годам колонии за госизмену

Суд приговорил ученого из Новосибирска к суровому сроку за передачу данных Китаю, информирует Мосгорсуд.

Александра Шиплюка осудили: его обвиняли в госизмене. Его признали виновным в двух эпизодах по данной статье. Заседание проходило в закрытом режиме, а материалы дела держатся в секрете.

Ученый занимал должность директора Института механики РАН. Его арестовали еще в 2022 году. Предполагалось, что он передавал данные Китаю на одной из конференций, прошедшей в 2017 году. Свою вину 57-летний Шиплюк не признавал до последнего.

3 сентября стало известно, что его приговорили к 15 годам колонии. Также ему назначили штраф в полмиллиона рублей.

Еще один обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов отправился в тюрьму на 14 лет: он также не признавал свою вину.

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