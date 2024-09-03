Ученый из Новосибирска приговорён к 15 годам колонии за госизмену: что он сделал

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Александра Шиплюка осудили: его обвиняли в госизмене. Его признали виновным в двух эпизодах по данной статье. Заседание проходило в закрытом режиме, а материалы дела держатся в секрете.
Ученый занимал должность директора Института механики РАН. Его арестовали еще в 2022 году. Предполагалось, что он передавал данные Китаю на одной из конференций, прошедшей в 2017 году. Свою вину 57-летний Шиплюк не признавал до последнего.
3 сентября стало известно, что его приговорили к 15 годам колонии. Также ему назначили штраф в полмиллиона рублей.
Еще один обвиненный в госизмене новосибирский физик Анатолий Маслов отправился в тюрьму на 14 лет: он также не признавал свою вину.