Утомительный, но дешевый: запущен автобус Новосибирск-Ташкент

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
С 1 сентября начались регулярные автобусные рейсы из Новосибирска в столицу Узбекистана — Ташкент. Автобусы узбекского перевозчика будут курсировать дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.
Время в пути составит более полутора суток. Например, ближайший рейс из Новосибирска отправится в 14 часов 6 сентября, а до Ташкента доедет только в 3.40 утра уже 8 сентября. За это время автобус преодолеет 2445 километров.
Стоимость билета в утомительную поездку — пять тысяч рублей, детские билеты в два раза дешевле. На пятничный рейс все билеты уже раскуплены.
В пути автобус делает семь остановок и пересекает две государственные границы — России с Казахстаном, и Казахстана с Узбекистаном.
Сейчас стоимость самого дешевого билета на самолет из Новосибирска в Ташкент составляет около 14,5 тысяч рублей.