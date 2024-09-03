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Утомительный, но дешевый: запущен автобус Новосибирск-Ташкент

Утомительный, но дешевый: запущен автобус Новосибирск-Ташкент

3 сентября 2024, 11:17
Фото: 1MI
На автобусное путешествие из столицы Сибири в столицу Узбекистана придется потратить более полутора суток, следует из информации на сайте «Новосибирский автовокзал-главный».

С 1 сентября начались регулярные автобусные рейсы из Новосибирска в столицу Узбекистана — Ташкент. Автобусы узбекского перевозчика будут курсировать дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям.

Время в пути составит более полутора суток. Например, ближайший рейс из Новосибирска отправится в 14 часов 6 сентября, а до Ташкента доедет только в 3.40 утра уже 8 сентября. За это время автобус преодолеет 2445 километров.

Стоимость билета в утомительную поездку — пять тысяч рублей, детские билеты в два раза дешевле. На пятничный рейс все билеты уже раскуплены.

Автобус Новосибирск-Ташкент пересекает две границы.Автобус Новосибирск-Ташкент пересекает две границы.
Автобус Новосибирск-Ташкент пересекает две границы.
Фото: nskavtovokzal.ru

В пути автобус делает семь остановок и пересекает две государственные границы — России с Казахстаном, и Казахстана с Узбекистаном.

Сейчас стоимость самого дешевого билета на самолет из Новосибирска в Ташкент составляет около 14,5 тысяч рублей.

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