Видео: как выглядит одна из самых плохих дорог Новосибирска

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Участок Толмачевского шоссе на выезде из Новосибирска, который ремонтировали в прошлом году, пришел практически в полную негодность. По словам жителей пригородных микрорайонов, дорога на работу и домой занимает по три часа, причем заторы из-за плохого состояния дорожного покрытия не исчезают даже в выходные дни.
«Автобус №28, один из самых популярных в городе, ездит именно по этой дороге. И люди ждут часами на остановках. Дорога не просто убитая, её нет. Люди, живущие в селе Толмачёво и городе Обь, ежедневно страдают. Мы неоднократно оставляли обращения по вопросу ремонта дороги, но получали только отписки», — описывает ситуацию местная жительница Александра Новикова.
Во вторник, 3 сентября, в хода аппаратного совещания в муниципалитете, мэр Максим Кудрявцев признал проблему и заявил, что ремонт дороги был проведен некачественно.
«Та отсыпка, которую мы произвели, она не удовлетворяет запросам наших жителей», — констатировал Кудрявцев.
По словам руководителя городского департамента транспорта Иосифа Кодалаева, в текущем году принято решение отремонтировать участок дороги от остановки «Скания» до остановки «Тарная база».
«Эти работы мы закроем в течение ближайшего месяца», — пообещал глава Дептранса.
Кодалаев подчеркнул, что финансирование ремонта уже предусмотрено. Протяженность аварийного отрезка дороги около 1,1 километра.
В целом состояние дорог в Новосибирской области водители оценивают, как неудовлетворительное, особенно по сравнению с другими регионами. Это подтверждают и данные Росавтодора. Недавно ведомство выпустило рейтинг субъектов федерации, составленный на основе данных о качестве дорожного покрытия. Новосибирская область заняла в нем только 43 строчку.
Первая тройка выглядит так: российская столица, Ханты-Мансийский АО и Краснодарский край.