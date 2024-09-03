Видео: как выглядит одна из самых плохих дорог Новосибирска

Участок Толмачевского шоссе на выезде из Новосибирска, который ремонтировали в прошлом году, пришел практически в полную негодность. По словам жителей пригородных микрорайонов, дорога на работу и домой занимает по три часа, причем заторы из-за плохого состояния дорожного покрытия не исчезают даже в выходные дни.