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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

Военная техника НАТО появится на улицах Новосибирска

Военная техника НАТО появится на улицах Новосибирска

3 сентября 2024, 13:13
Фото: er.ru
Мэр города Максим Кудрявцев подписал постановление о проведении выставки «Сила V правде — гордость и победа», следует из сообщения на сайте мэрии.

В Новосибирске напротив ГПНТБ с 13 по 22 сентября пройдет выставка военной техники НАТО, сообщает официальный сайт мэрии. Из проекта постановления, подписанного градоначальником Максимом Кудрявцевым следует, что военные машины будут доставлены из Горно-Алтайска.

На выставке можно будет увидеть танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.

В момент прибытия техники к месту проведения мероприятия с 20 часов 11 сентября и до 6 часов 13 сентября будет ограничено движение автомобилей по прилегающему к площади Пименова участку улицы Кирова и ближайшим внутриквартальным проездам.

Ранее стало известно, что новосибирский аэропорт попал под санкции Украины.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Выставка#Максим Кудрявцев#НАТО#Военная техника
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