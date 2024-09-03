Военная техника НАТО появится на улицах Новосибирска

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В Новосибирске напротив ГПНТБ с 13 по 22 сентября пройдет выставка военной техники НАТО, сообщает официальный сайт мэрии. Из проекта постановления, подписанного градоначальником Максимом Кудрявцевым следует, что военные машины будут доставлены из Горно-Алтайска.
На выставке можно будет увидеть танк Abrams, бронетранспортеры М113, боевые машины пехоты Marder, Bradley, бронеавтомобиль Mastiff и вездеход Pinzgauer.
В момент прибытия техники к месту проведения мероприятия с 20 часов 11 сентября и до 6 часов 13 сентября будет ограничено движение автомобилей по прилегающему к площади Пименова участку улицы Кирова и ближайшим внутриквартальным проездам.
Ранее стало известно, что новосибирский аэропорт попал под санкции Украины.