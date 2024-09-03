Юрист посоветовал использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:03
«В Российской Федерации вопрос о совпадении подписи в паспорте с подписью в других документах регулируется нормативными актами и разъяснениями из судебной практики. Гражданский кодекс не содержит прямого указания на обязательное совпадение подписи в паспорте с подписью в других документах, равным образом закон молчит и в отношении необходимости иметь постоянную устойчивую подпись. Однако в случае правовых споров различие в начертании подписи может стать предметом экспертизы и определить юридическую судьбу документа», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что при получении паспорта гражданин Российской Федерации ставит в нём свою подпись.
«Она является идентификатором личности. Согласно пункту 31 положения о паспорте при проставлении подписи гражданин Российской Федерации соблюдает графическую точность личной подписи в заявлении о выдаче (замене) паспорта и в самом паспорте. Подпись на официальных документах (договоры, доверенности, заявления и так далее) должна позволять однозначно идентифицировать лицо, её поставившее», — добавил собеседник RT.
По его словам, из-за чьей-то невозможности точно воспроизвести оригинал своей подписи в тех или иных инстанциях регулярно возникает необходимость в подтверждении достоверности таковой.
«Судебная практика показывает, что разница в оформлении подписей, как правило, вызывает сомнения в подлинности документа и требует проведения почерковедческой экспертизы. В ряде случаев может встать вопрос о подделке подписи, чреватой неприятными последствиями для того, кто её выполнил. Так, по смыслу ст. 160 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, наличие в договоре поддельной подписи одного из его участников свидетельствует о недействительности договора — как сфальсифицированного документа», — рассказал специалист.
По его словам, иногда и экспертиза не может дать ясный ответ на вопрос о подлинности или поддельности подписи из-за её малообъёмности или простоты — в таком случае существует риск вменения подписи соответствующему лицу.
«Судебная практика по уголовным делам о мошенничестве и другим преступлениям против собственности также указывает, что различия в подписях могут быть использованы для выявления поддельных документов. Соответственно, речь уже идёт об уголовной ответственности вплоть до лишения свободы», — предупредил юрист.
В случае сомнения в подлинности подписи организации могут запросить у ключевого лица её образец и провести сравнительный анализ, отметил он.
Для подтверждения подлинности подписи часто используют и её нотариальное удостоверение, рассказал Виноградов.
«Таким образом, несмотря на отсутствие прямого законодательного требования о совпадении подписи в паспорте и других документах, на практике различия могут привести к сомнениям в подлинности документов и потребовать дополнительной проверки. Для минимизации юридических рисков, сохранения своего времени, денег и психического здоровья рекомендуется использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах», — заключил эксперт.