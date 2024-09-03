Юрист посоветовал использовать одинаковую подпись в паспорте и других документах

«В Российской Федерации вопрос о совпадении подписи в паспорте с подписью в других документах регулируется нормативными актами и разъяснениями из судебной практики. Гражданский кодекс не содержит прямого указания на обязательное совпадение подписи в паспорте с подписью в других документах, равным образом закон молчит и в отношении необходимости иметь постоянную устойчивую подпись. Однако в случае правовых споров различие в начертании подписи может стать предметом экспертизы и определить юридическую судьбу документа», — отметил он.