Антирейтинг стран, в которых туристам нельзя пить водопроводную воду

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По данным опросов, примерно половина туристов во время путешествия пьют воду из-под крана, не опасаясь плохих последствий Сотрудники британской туристической компании Travelbag составили антирейтинг стран, где водопроводную воду пить категорически не рекомендуется.
Российские туристы в большинстве нижеперечисленных стран составляют значительную часть туристов. Для удобства Atas.Info приводит приведенную в отчете примерную стоимость бутылки качественной воды в рублях.
Показатели качества воды указаны по Индексу экологической эффективности страны, который рассчитывается два раза в год.
Показатель качества воды (по индексу экологической эффективности страны) — 19,4 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 31 рубль.
Показатель качества воды — 24,6 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 81 рубль.
Показатель качества воды — 28,4 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 39 рублей.
Показатель качества воды — 46,1 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 56 рублей.
Показатель качества воды — 47,8 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 47 рублей.
Показатель качества воды — 52,6 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 27 рублей.
Показатель качества воды — 52,7 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 44 рубля.
Показатель качества воды — 52,8 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 85 рублей.
Показатель качества воды — 55,8 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 42 рубля.
Показатель качества воды — 59,3 из 100.
Стоимость полутора литров бутилированной воды — 55 рублей.
Опытные туристы советуют всегда иметь при себе запас чистой воды и не рисковать зря. Путешествие, которого вы ждали целый год, вполне может быть испорчено отравлением или расстройством живота.