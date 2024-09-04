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Антирейтинг стран, в которых туристам нельзя пить водопроводную воду

Антирейтинг стран, в которых туристам нельзя пить водопроводную воду

4 сентября 2024, 04:20
Фото: 1MI
В некоторых странах вода из водопровода может содержать бактерии и вирусы, способные испортить туристу все путешествие.

По данным опросов, примерно половина туристов во время путешествия пьют воду из-под крана, не опасаясь плохих последствий Сотрудники британской туристической компании Travelbag составили антирейтинг стран, где водопроводную воду пить категорически не рекомендуется.

Российские туристы в большинстве нижеперечисленных стран составляют значительную часть туристов. Для удобства Atas.Info приводит приведенную в отчете примерную стоимость бутылки качественной воды в рублях.

Показатели качества воды указаны по Индексу экологической эффективности страны, который рассчитывается два раза в год.

Индия

Показатель качества воды (по индексу экологической эффективности страны) — 19,4 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 31 рубль.

Южная Африка

Показатель качества воды — 24,6 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 81 рубль.

Индонезия

Показатель качества воды — 28,4 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 39 рублей.

Бразилия

Показатель качества воды — 46,1 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 56 рублей.

Мальдивы

Показатель качества воды — 47,8 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 47 рублей.

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Турция

Показатель качества воды — 52,6 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 27 рублей.

Вьетнам

Показатель качества воды — 52,7 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 44 рубля.

Мексика

Показатель качества воды — 52,8 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 85 рублей.

Таиланд

Показатель качества воды — 55,8 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 42 рубля.

Саудовская Аравия

Показатель качества воды — 59,3 из 100.

Стоимость полутора литров бутилированной воды — 55 рублей.

Туристам не рекомендуем пить водопроводную водуТуристам не рекомендуем пить водопроводную воду
Туристам не рекомендуем пить водопроводную воду
Фото: 1MI

Опытные туристы советуют всегда иметь при себе запас чистой воды и не рисковать зря. Путешествие, которого вы ждали целый год, вполне может быть испорчено отравлением или расстройством живота.

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