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Доставка для пострадавших стала почти бесплатной

«Авито» доставит товары жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль

4 сентября 2024, 04:42
Фото: Unsplash.com
Доставка для пострадавших стала почти бесплатной
«Авито» вводит льготную доставку товаров жителям Курской и Белгородской областей, сообщили в компании. Стоимость доставки заказов в эти регионы составит один рубль.

Жители Курской и Белгородской области могут выбрать товар и оформить заказ с «Авито Доставкой» за один рубль в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров «Авито» на территории регионов. Забрать заказ может человек, который указывал себя при оформлении заказа. Чтобы получить заказ, возьмите с собой паспорт и узнайте код из приложения.

Льготный период вводят до второго октября. Партнерами гуманитарной кампании стали «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс».

Жители других регионов страны тоже могут помочь. Для этого разместите товар на платформе «Авито Доставка», укажите цену от 1 до 10 рублей и добавьте в описание товара хэштег #яПомогаю — так товары автоматически попадут в специальную подборку. Если ваш товар купят, отнесите его в пункт выдачи, отделение или постамат логистической службы, которую выбрал покупатель.

Сейчас на платформе сервиса разместили более трех тысяч товаров с хэштегом #яПомогаю. Среди них товары первой необходимости, гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары

Тем, кто разместил товары под хештегом, возместят затраты на размещение, продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого напишите сообщение на адрес [email protected] и укажите номер заказа, который вы отправили с благотворительной целью.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Россия#Благотворительность#Доставка#Белгородская область#Курская область
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