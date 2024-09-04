«Авито» доставит товары жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль

Жители Курской и Белгородской области могут выбрать товар и оформить заказ с «Авито Доставкой» за один рубль в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров «Авито» на территории регионов. Забрать заказ может человек, который указывал себя при оформлении заказа. Чтобы получить заказ, возьмите с собой паспорт и узнайте код из приложения.