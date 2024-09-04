«Авито» доставит товары жителям Курской и Белгородской областей за 1 рубль

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Жители Курской и Белгородской области могут выбрать товар и оформить заказ с «Авито Доставкой» за один рубль в пункты выдачи или постаматы любых логистических партнеров «Авито» на территории регионов. Забрать заказ может человек, который указывал себя при оформлении заказа. Чтобы получить заказ, возьмите с собой паспорт и узнайте код из приложения.
Льготный период вводят до второго октября. Партнерами гуманитарной кампании стали «Почта России», СДЭК, DPD, 5Post и «Халва Экспресс».
Жители других регионов страны тоже могут помочь. Для этого разместите товар на платформе «Авито Доставка», укажите цену от 1 до 10 рублей и добавьте в описание товара хэштег #яПомогаю — так товары автоматически попадут в специальную подборку. Если ваш товар купят, отнесите его в пункт выдачи, отделение или постамат логистической службы, которую выбрал покупатель.
Сейчас на платформе сервиса разместили более трех тысяч товаров с хэштегом #яПомогаю. Среди них товары первой необходимости, гигиенические принадлежности, взрослая и детская одежда и обувь и другие товары
Тем, кто разместил товары под хештегом, возместят затраты на размещение, продвижение товаров и комиссии за продажу. Для этого напишите сообщение на адрес [email protected] и укажите номер заказа, который вы отправили с благотворительной целью.