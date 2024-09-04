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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Бывший чиновник в лесу

Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть собирает в лесу грибы-гиганты

4 сентября 2024, 12:08
Фото: ТГ/Анатолий Локоть
Бывший чиновник в лесу
Бывший глава города Анатолий Локоть нашел в лесу грибы большого размера, о чем он радостно поделился на личной странице.

Анатолий Локоть признался, что любит природу Сибири, а также «тихую охоту». Собирать грибы ему раньше мешала работа, а сейчас у него появилось больше свободного времени.

Впервые за 10 лет экс-градоначальник вышел спокойно в лес и несколько часов искал грибы. Поход был весьма удачным. Он нашел пару «белых», причем внушающих размеров. Один из боровиков (другое название) он сопоставил со своей кепкой — они почти сравнялись.

Бывший мэр, который покинул свой пост вначале 2024 года, отметил, что с детства любил собирать грибы. И вот, такая возможность у него наконец-то выпала.

Сейчас новосибирцы, после обильных дождей, не редко находят грибы-гиганты.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Грибы#Грибники#Анатолий Локоть#Гриб
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