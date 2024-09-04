Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть собирает в лесу грибы-гиганты

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Анатолий Локоть признался, что любит природу Сибири, а также «тихую охоту». Собирать грибы ему раньше мешала работа, а сейчас у него появилось больше свободного времени.
Впервые за 10 лет экс-градоначальник вышел спокойно в лес и несколько часов искал грибы. Поход был весьма удачным. Он нашел пару «белых», причем внушающих размеров. Один из боровиков (другое название) он сопоставил со своей кепкой — они почти сравнялись.
Бывший мэр, который покинул свой пост вначале 2024 года, отметил, что с детства любил собирать грибы. И вот, такая возможность у него наконец-то выпала.
Сейчас новосибирцы, после обильных дождей, не редко находят грибы-гиганты.