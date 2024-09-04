Бывший мэр Новосибирска Анатолий Локоть собирает в лесу грибы-гиганты

Впервые за 10 лет экс-градоначальник вышел спокойно в лес и несколько часов искал грибы. Поход был весьма удачным. Он нашел пару «белых», причем внушающих размеров. Один из боровиков (другое название) он сопоставил со своей кепкой — они почти сравнялись.