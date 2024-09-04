Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим ЧС

После введения режима чрезвычайной ситуации, власти обратятся в министерство с/х России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных в 2024 году. Аграриев обеспечат техникой, которая находится под владениями сельхозпредприятий. Также те, кто страховал свои посевы от ЧС, могут получить страховые выплаты.