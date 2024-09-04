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Введут режим ЧС

Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим ЧС

4 сентября 2024, 07:23
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Введут режим ЧС
В Новосибирской области по поручению губернатора Андрея Травникова министерством сельского хозяйства региона готовятся необходимые правовые документы о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Проливные дожди, которые не прекращаются в Новосибирской области несколько недель, мешают закончить уборочную кампанию в регионе. Проблемы мешают срокам, а также качеству урожая. В связи с этим, в области планируют ввести режим ЧС.

«Министерство совместно с сельхозтоваропроизводителями стараются использовать все возможные ресурсы, чтобы минимизировать потери и закончить уборочную кампанию. Подготовку документов о введении режима ЧС планируется завершить на этой неделе», — уточнил министр сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов.

В настоящий момент, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в большинства районах почва переувлажненная. Работать на полях — затруднительно.

После введения режима чрезвычайной ситуации, власти обратятся в министерство с/х России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных в 2024 году. Аграриев обеспечат техникой, которая находится под владениями сельхозпредприятий. Также те, кто страховал свои посевы от ЧС, могут получить страховые выплаты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Сельское хозяйство#Аграрии#Режим ЧС
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