Для поддержки аграриев на территории Новосибирской области введут режим ЧС

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Проливные дожди, которые не прекращаются в Новосибирской области несколько недель, мешают закончить уборочную кампанию в регионе. Проблемы мешают срокам, а также качеству урожая. В связи с этим, в области планируют ввести режим ЧС.
«Министерство совместно с сельхозтоваропроизводителями стараются использовать все возможные ресурсы, чтобы минимизировать потери и закончить уборочную кампанию. Подготовку документов о введении режима ЧС планируется завершить на этой неделе», — уточнил министр сельского хозяйства НСО Андрей Шинделов.
В настоящий момент, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в большинства районах почва переувлажненная. Работать на полях — затруднительно.
После введения режима чрезвычайной ситуации, власти обратятся в министерство с/х России с предложением об изменении значений целевых показателей, установленных в 2024 году. Аграриев обеспечат техникой, которая находится под владениями сельхозпредприятий. Также те, кто страховал свои посевы от ЧС, могут получить страховые выплаты.