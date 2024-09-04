Фальшивые сангрия и паэлья: как обманывают туристов в Испании

Несмотря на то, что испанцы летом 2024 года даже устраивали протесты против громадного наплыва туристов, один из жителей страны решил рассказать путешественникам, чем их на самом деле поят и кормят. Свой рассказ мужчина под ником Delde116 опубликовал на популярном сайте Reddit.