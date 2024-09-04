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Фальшивые сангрия и паэлья: как обманывают туристов в Испании

Фальшивые сангрия и паэлья: как обманывают туристов в Испании

4 сентября 2024, 04:51
Фото: 1MI
Заказывая традиционные для Испании сангрию и паэлью, путешественники и не подозревают, чем их угощают на самом деле.

Туристы в Испании практически в обязательном порядке пьют сангрию и едят паэлью. Коктейль на основе красного вина и блюдо из риса стали визитной карточкой страны на Пиренейском полуострове.

Несмотря на то, что испанцы летом 2024 года даже устраивали протесты против громадного наплыва туристов, один из жителей страны решил рассказать путешественникам, чем их на самом деле поят и кормят. Свой рассказ мужчина под ником Delde116 опубликовал на популярном сайте Reddit.

Испанец утверждает, что сангрия, которой угощают туристов, ничто иное, как обычное газированное красное вино.

«Эту „туристическую ловушку“ придумали даже не испанцы, а англичане. Точно так же, как и рецепт курицы тикка масала придумали не в Индии, а в Шотландии. Настоящая сангрия называется „тинто-де верана“, вот ее и нужно искать в ресторанах», — рассказал мужчина.
Настоящая сангрия называется «тинто-де верана», и ее еще нужно поискать.Настоящая сангрия называется «тинто-де верана», и ее еще нужно поискать.
Настоящая сангрия называется «тинто-де верана», и ее еще нужно поискать.
Фото: 1MI

По словам знатока, настоящую сангрию делают из вина и лимона. А то, что предлагают наивным туристам — это просто газированное вино.

В то же время, некоторые жители Испании ничего не имеют против газированной сангрии, не считая ее продажу каким-то обманом, и с удовольствием пьют коктейль сами.

Что же касается паэльи, то с ней ситуация похожая. Пользователь Reddit утверждает, что паэлья — это региональное блюдо, и чтобы его попробовать нужно ехать в Валенсию.

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«Можно, естественно, найти паэлью и в Мадриде, Барселоне или Севилье, но это тоже будет „туристической ловушкой“. Это будет отвратительное блюдо на 99% состоящее из желтого риса. Если его даже разогревать в микроволновке, это будет по вкусу то же самое, что и только что со сковородки», — негодует фанат национальной кухни.

Испанец заметил, что за пределами Севильи тоже можно найти настоящую паэлью, но только разузнав адрес заведения у кого-то из местных жителей.

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В комментариях к посту жители Испании в основном согласились с мнением земляка. Несмотря на то, что у Испания страна не очень большая, ее кухня сильно различается. Испанцы вспомнили еще несколько блюд, характерных для разных регионов страны.

Например, Севилья — родина закусок тапас, а вот вот в Сан-Себастьяне вам подадут закуску попроще — пинчос. Есть осьминога лучше в Галисии, а холодный суп гаспаччо — в более жаркой Андалусии. Любителям вина испанцы советуют ехать в Ла-Риоху.

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