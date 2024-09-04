FLiRT проник в Россию: названы симптомы «любовного вируса»

Штамм под названием FliRT — это разновидность омикрона. О нем стало известно еще весной текущего года. В России отмечали в мае две сотни зараженных. Его симптомы схожи с ОРВИ. Это и температура и больное горло, насморк, тяжесть в голове. Однако есть и отличительные черты: боль в груди и ломка по всему телу. При этом человек не теряет вкусы и запахи.