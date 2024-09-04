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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Чем опасен вирус

FLiRT проник в Россию: названы симптомы «любовного вируса»

4 сентября 2024, 11:37
Фото: Изображение Midjourney
Чем опасен вирус

Жителей Новосибирска предупредили об опасных симптомах ковида

Новый штамм коронавируса с романтичным названием отличается от самого ковида: врач из Новосибирска назвал симптомы.

Штамм под названием FliRT — это разновидность омикрона. О нем стало известно еще весной текущего года. В России отмечали в мае две сотни зараженных. Его симптомы схожи с ОРВИ. Это и температура и больное горло, насморк, тяжесть в голове. Однако есть и отличительные черты: боль в груди и ломка по всему телу. При этом человек не теряет вкусы и запахи.

Врач Роман Иванов отмечает, что вирус весьма заразен, пишет «АиФ-Новосибирск. Им легко могут заразиться пенсионеры и люди, имеющие хронические болезни.

Единственным методом профилактики является вакцинация. Также лучше всего следить за гигиеной, соблюдать правильное питание, не переутомляться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Коронавирус#Болезнь#Вирус
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