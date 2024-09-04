Гриб размером с зонт нашли в лесу — как с ним поступили

Posted Сегодня, 03:56
Published Сегодня, 03:56
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
Гриб-гигант был обнаружен 31 августа в Тогучинском районе, рассказала Ольга Поташникова. Помимо него были сорваны еще несколько — все как на подбор, красавцы.
«Этот — самый большой, но он был уже того (не пригоден в пищу. — Прим. ред.), не взяли мы его. А остальные не взвешивали, но грибы крупные, тяжелые и абсолютно чистые», — рассказала Ольга Поташникова.
Ранее в том же Тогучинском районе нашли белый гриб высотой почти полметра. В отличие от экземпляра выше, он пошел по назначению.