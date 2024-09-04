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Published Сегодня, 03:56

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Updated Сегодня, 03:58

Гриб размером с зонт нашли в лесу под Новосибирском

Гриб размером с зонт нашли в лесу — как с ним поступили

4 сентября 2024, 03:56
Фото: Изображение Midjourney

Гриб размером с зонт нашли в лесу под Новосибирском

В Новосибирской области продолжается сбор царского гриба — белого, он же боровик. Попадаются и такие, которые можно использовать в качестве зонта.

Гриб-гигант был обнаружен 31 августа в Тогучинском районе, рассказала Ольга Поташникова. Помимо него были сорваны еще несколько — все как на подбор, красавцы.

«Этот — самый большой, но он был уже того (не пригоден в пищу. — Прим. ред.), не взяли мы его. А остальные не взвешивали, но грибы крупные, тяжелые и абсолютно чистые», — рассказала Ольга Поташникова.
Фото: Ольга Поташникова / vk.com / Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2024

Ранее в том же Тогучинском районе нашли белый гриб высотой почти полметра. В отличие от экземпляра выше, он пошел по назначению.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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