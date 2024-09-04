Как новосибирцам подключить отопление раньше срока — инструкция

Если в ваших квартирах холодно уже сейчас, то в СГК дали советы по подключению отопления раньше срока. Сделать это можно, написав коллективное письмо от жильцов дома. Подать его необходимо в управляющую компанию, а она, в свою очередь, передаст его уже в генерирующую компанию. Та рассмотрит письмо, проверит возможность досрочного подключения и тогда примет решение. Если оно будет положительным, то тепло начнут подавать в этот же день.