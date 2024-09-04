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Posted Сегодня, 08:11

Published Сегодня, 08:11

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Тепло дадут во второй половине месяца

Как новосибирцам подключить отопление раньше срока — инструкция

4 сентября 2024, 08:11
Фото: 1MI
Тепло дадут во второй половине месяца
В Новосибирске отопительный сезон начнется не раньше середины месяца, в СГК рассказали, как подключить отопление раньше срока.

В регионе ощутимо похолодало не только на улицах, но и в квартирах. Отопительный сезон начнется после 15 сентября. Сначала к теплу подключают социальные объекты, а затем жилые дома.

Если в ваших квартирах холодно уже сейчас, то в СГК дали советы по подключению отопления раньше срока. Сделать это можно, написав коллективное письмо от жильцов дома. Подать его необходимо в управляющую компанию, а она, в свою очередь, передаст его уже в генерирующую компанию. Та рассмотрит письмо, проверит возможность досрочного подключения и тогда примет решение. Если оно будет положительным, то тепло начнут подавать в этот же день.

Официально отопительный сезон начинается тогда, когда в регионе сохраняется температура не выше +8 ровно пять дней. Все две недели днем таких заморозков не ожидается: средняя температура от +13.

Когда начнется отопительный сезон осенью 2024
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Тепло#Отопление#Заморозки#Квартиры#СГК#Дома
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