Как новосибирцам подключить отопление раньше срока — инструкция

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
В регионе ощутимо похолодало не только на улицах, но и в квартирах. Отопительный сезон начнется после 15 сентября. Сначала к теплу подключают социальные объекты, а затем жилые дома.
Если в ваших квартирах холодно уже сейчас, то в СГК дали советы по подключению отопления раньше срока. Сделать это можно, написав коллективное письмо от жильцов дома. Подать его необходимо в управляющую компанию, а она, в свою очередь, передаст его уже в генерирующую компанию. Та рассмотрит письмо, проверит возможность досрочного подключения и тогда примет решение. Если оно будет положительным, то тепло начнут подавать в этот же день.
Официально отопительный сезон начинается тогда, когда в регионе сохраняется температура не выше +8 ровно пять дней. Все две недели днем таких заморозков не ожидается: средняя температура от +13.