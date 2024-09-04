Какой будет погода в Новосибирске в сентябре

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В первые дни сентября температура воздуха в регионе опустилась до -1 градуса, зарядили холодные дожди. При этом начиная с 10 сентября погода сменит гнев на милость, в Новосибирской области заметно потеплеет. Синоптики даже обещают бабье лето.
Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, среднемесячная температура в сентябре ожидается около нормы, +9…+11 градусов. Осадки будут идти преимущественно в первой декаде — в большинстве дней, во второй и третьей — в отдельные дни.
«Осадки в сентябре ожидаем около и выше нормы. На юге, юго-востоке, востоке региона — выше нормы, на западе и северо-западе — около нормы. В Новосибирске прогнозируют осадки выше нормы», — говорит Наталья Кичанова.
В третьей декаде преобладающие температуры воздуха будут достаточно ровные, в пределах нормы. Обещают и солнечные дни. В ночные часы +2…+7, местами до +12 градусов. Днем +12…+15 градусов, столбики термометров могут достигать +22 градусов.