Какой будет погода в Новосибирске в сентябре

Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, среднемесячная температура в сентябре ожидается около нормы, +9…+11 градусов. Осадки будут идти преимущественно в первой декаде — в большинстве дней, во второй и третьей — в отдельные дни.