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Какой будет погода в Новосибирске в сентябре

Какой будет погода в Новосибирске в сентябре

4 сентября 2024, 14:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Начало сентября в Новосибирской области выдалось холодным и дождливым, жителей резко окунули в промозглую осень после достаточно жаркого августа. Atas.info узнал, чего ждать дальше от погоды.

В первые дни сентября температура воздуха в регионе опустилась до -1 градуса, зарядили холодные дожди. При этом начиная с 10 сентября погода сменит гнев на милость, в Новосибирской области заметно потеплеет. Синоптики даже обещают бабье лето.

Погода в Новосибирске в сентябре

Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, среднемесячная температура в сентябре ожидается около нормы, +9…+11 градусов. Осадки будут идти преимущественно в первой декаде — в большинстве дней, во второй и третьей — в отдельные дни.

«Осадки в сентябре ожидаем около и выше нормы. На юге, юго-востоке, востоке региона — выше нормы, на западе и северо-западе — около нормы. В Новосибирске прогнозируют осадки выше нормы», — говорит Наталья Кичанова.

В третьей декаде преобладающие температуры воздуха будут достаточно ровные, в пределах нормы. Обещают и солнечные дни. В ночные часы +2…+7, местами до +12 градусов. Днем +12…+15 градусов, столбики термометров могут достигать +22 градусов.

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Также новосибирцам рассказали, стоит ли опасаться заморозков в ближайшее время.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Дождь
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