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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Заморозки начнутся в Новосибирской области в начале сентября

Когда начнутся заморозки — точные даты от синоптиков

4 сентября 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

Заморозки начнутся в Новосибирской области в начале сентября

Синоптики прогнозировали первые заморозки в ночь на 3 сентября, но новосибирцы их не заметили. Atas.info узнал у синоптиков, почему так произошло.

Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, ночь 3 сентября была облачной, также в это время прошли дожди, которые снизили угрозу распространения минусовых температур.

«Заморозки были зафиксированы только в поселке Ордынское. В травостое, на уровне 2 сантиметров было 0 градусов. Предыдущую ночь термометры показали до — 1 градуса».

В ближайшие дни специалисты заморозки не прогнозируют.

«В условиях сильной облачности и циклонического характера погоды заморозков не ожидается. Есть вероятность заморозков в ночное время 10 и 11 сентября, когда облачность станет меньше, — но это пока под вопросом», — говорит Наталья Кичанова.
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Агроном рассказал, как уберечь урожай и растения от ранних заморозков.

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