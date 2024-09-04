Когда начнутся заморозки — точные даты от синоптиков

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как рассказала Atas.info начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова, ночь 3 сентября была облачной, также в это время прошли дожди, которые снизили угрозу распространения минусовых температур.
«Заморозки были зафиксированы только в поселке Ордынское. В травостое, на уровне 2 сантиметров было 0 градусов. Предыдущую ночь термометры показали до — 1 градуса».
В ближайшие дни специалисты заморозки не прогнозируют.
«В условиях сильной облачности и циклонического характера погоды заморозков не ожидается. Есть вероятность заморозков в ночное время 10 и 11 сентября, когда облачность станет меньше, — но это пока под вопросом», — говорит Наталья Кичанова.