Когда наступит бабье лето— ответ синоптиков не порадовал

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
После 10 сентября в регионе ожидают существенных изменений погоды, сообщила корреспонденту начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
«Ждем перестройку синоптических процессов, антициклональный характер погоды. Воздушная масса будет прогреваться, ожидаем повышения температуры.
На территории Новосибирской области будет распространяться гребень антициклона, пришедший с территории Центральной России, включая Москву, Санкт- Петербург, Нижний Новгород. Там сейчас нет осадков и жарко.
«Воздух в регионе будет прогреваться постепенно, первые пару дней будет еще прохладно. Придет так называемое бабье лето. Пока мы прогнозируем по 15 сентября, но есть шанс, что тепло продлится 16 и 17 сентября. Это будет понятно ближе к этому сроку», — рассказала Наталья Кичанова.