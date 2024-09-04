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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Бабье лето придет в Новосибирск только в середине сентября

Когда наступит бабье лето— ответ синоптиков не порадовал

4 сентября 2024, 10:18
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Бабье лето придет в Новосибирск только в середине сентября

Новосибирская область захлебывается дождями, а обещанного бабьего лета всё нет. Atas.info узнал у синоптиков, ждать ли погожих дней в сентябре-2024.

После 10 сентября в регионе ожидают существенных изменений погоды, сообщила корреспонденту начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

«Ждем перестройку синоптических процессов, антициклональный характер погоды. Воздушная масса будет прогреваться, ожидаем повышения температуры.

На территории Новосибирской области будет распространяться гребень антициклона, пришедший с территории Центральной России, включая Москву, Санкт- Петербург, Нижний Новгород. Там сейчас нет осадков и жарко.

«Воздух в регионе будет прогреваться постепенно, первые пару дней будет еще прохладно. Придет так называемое бабье лето. Пока мы прогнозируем по 15 сентября, но есть шанс, что тепло продлится 16 и 17 сентября. Это будет понятно ближе к этому сроку», — рассказала Наталья Кичанова.
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Также метеоролог дала прогноз, когда в регионе ждать наступления заморозков.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Бабье лето
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