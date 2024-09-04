Когда уберут электросамокаты с улиц Новосибирска

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент» корреспонденту ответили, что завершать сезон в Новосибирске планируют в зависимости от погодных условий.
«А именно — при стабильно низкой температуре, обильных осадках и образовании гололеда, когда ездить на устройствах будет небезопасно», — говорят в компании.
В пресс-службе кикшеринга Whoosh придерживаются аналогичного сценария.
«Продолжительность сезона зависит от погодных условий. Пока в город не придет зима, самокаты будут доступны для аренды. Когда установятся минусовые температуры и выпадет снег, завершим сезон. Конкретных дат нет».
В 2024 году электросамокаты появились в Новосибирске 5 апреля. В 2023-м сезон завершился в конце октября.
Также сервис кикшеринга раскрыл, за что могут оштрафовать или даже заблокировать пользователя (езда вдвоем в списке тоже есть).