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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Когда уберут электросамокаты с улиц Новосибирска

Когда уберут электросамокаты с улиц Новосибирска

4 сентября 2024, 09:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Новосибирцы бороздят на электросамокатах городские улицы и пугают пешеходов с 5 апреля. Atas.info узнал, когда это закончится.

В пресс-службе сервиса кикшеринга «МТС Юрент» корреспонденту ответили, что завершать сезон в Новосибирске планируют в зависимости от погодных условий.

«А именно — при стабильно низкой температуре, обильных осадках и образовании гололеда, когда ездить на устройствах будет небезопасно», — говорят в компании.

В пресс-службе кикшеринга Whoosh придерживаются аналогичного сценария.

«Продолжительность сезона зависит от погодных условий. Пока в город не придет зима, самокаты будут доступны для аренды. Когда установятся минусовые температуры и выпадет снег, завершим сезон. Конкретных дат нет».
Кикшеринговые компании массово штрафуют самокатчиков в Новосибирске
Узнать подробнее

В 2024 году электросамокаты появились в Новосибирске 5 апреля. В 2023-м сезон завершился в конце октября.

Также сервис кикшеринга раскрыл, за что могут оштрафовать или даже заблокировать пользователя (езда вдвоем в списке тоже есть).

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Электросамокаты
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