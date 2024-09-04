Когда закончатся холодные дожди в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
В Новосибирске сильные осадки стоит продолжатся ночью 5 сентября, а также 6 сентября. Об этом Atas.info сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.
Но уже на следующей неделе, после 10 сентября, осадки покинут Новосибирскую область. Их вытеснит антициклон из Центральной России, где сейчас тепло и солнечно, можно даже сказать, жарко.
«Облачности станет меньше, погода установится без осадков, воздушные массы будут прогреваться, ожидаем повышения температуры», — говорит Наталья Кичанова.
Пока дожди заливают регион, жители продолжают с успехом охотиться на грибы. Находят даже гигантских размеров.