atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
atas.info
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Дожди в Новосибирске закончатся только через неделю

Когда закончатся холодные дожди в Новосибирске

4 сентября 2024, 09:05
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Дожди в Новосибирске закончатся только через неделю

До конца недели, 8 сентября, в регионе будут идти интенсивные дожди, предупреждают синоптики.

В Новосибирске сильные осадки стоит продолжатся ночью 5 сентября, а также 6 сентября. Об этом Atas.info сообщила начальник отдела метеонаблюдений Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Но уже на следующей неделе, после 10 сентября, осадки покинут Новосибирскую область. Их вытеснит антициклон из Центральной России, где сейчас тепло и солнечно, можно даже сказать, жарко.

«Облачности станет меньше, погода установится без осадков, воздушные массы будут прогреваться, ожидаем повышения температуры», — говорит Наталья Кичанова.
Как спасти урожай от ранних заморозков, рассказал новосибирский агроном
Узнать подробнее

Пока дожди заливают регион, жители продолжают с успехом охотиться на грибы. Находят даже гигантских размеров.

Читайте также:
Вандалы продолжают крушить Первомайский сквер в НовосибирскеРежим ЧС в Новосибирской области — причины и срокиГриб размером с зонт нашли в лесу — как с ним поступили
#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Дождь
Подпишитесь
Когда начнутся заморозки — точные даты от синоптиков
Сегодня, 07:34
В отношении новосибирского депутата возбудили пятое дело о взятках
Сегодня, 08:01
«Перед этим слышали ссору»: тело девушки нашли под окнами высотки в Новосибирске
Сегодня, 06:50
Стало известно, чем займется вице-губернатор Новосибирской области после отставки
Сегодня, 06:21
Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске
Сегодня, 06:06
Яхта врезалась в ЛЭП и целый город под Новосибирском остался без света
1 сентября, 03:56