«Конь не валялся»: дому Янки Дягилевой угрожает опасность

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Одноэтажный дом на перекрестке улиц Ядринцевская и Семьи Шамшиных, где жила легендарная рок-поэтесса Янка Дягилева, со всех сторон обнесен глухим забором. По мнению гражданской активистки Елены Гавровской, за состоянием старого деревянного строения никто не следит и оно медленно разрушается. Между тем, в 2022 году здание получило статус объекта культурного наследия муниципального значения.
«Конечно, туда не пролезут хулиганы и бомжи, это хорошо. Но ведь это означает, то никто туда не заходит, чтобы поддерживать порядок. Вообще-то собственник обязан обеспечить доступ к объекту культурного наследия, а не закрыть его забором выше крыши. Опять не понятно, охранные обязательства собственнику переданы? Собственник получил задание на разработку документации на сохранение памятника? Там вроде какие-то экспертизы были… И что? Конь не валялся», — констатирует Елена Гавровская.
Весной активистка писала обращения в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) о том, что необходимо чистить крышу строения от снега, иначе она может провалиться. В ведомстве ответили, что собственнику вынесено предупреждение.
Дом принадлежит строительной компании, которая возвела многоэтажные дома на соседних земельных участках. Ранее застройщик заявлял, что историческое строение будет сохранено. Теперь же, когда оно официально признано памятником, он обязан заботиться о доме согласно положениям законодательства.
Летом 2022 года вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова рассказывала, что власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами, которые могут профинансировать работы, необходимые для сохранения памятного места.
Мы отправили в ГИООКН запрос, подготовлены и переданы ли собственнику охранные обязательства, готовится ли научно-проектная документация на работы по сохранению памятника.
Дом был построен в 1909-10 годах, кроме Дягилевой, в нем жила известная оперная певица Надежда Дезидериева-Буда.
«Здание сохраняет историческую и градостроительную среду г. Ново-Николаевска начала XX века, является …примером городского жилого дома с торговыми помещениями (в настоящее время в г. Новосибирске сохранившиеся аналоги не выявлены), является мемориальным объектом, связанным с жизнью и творчеством двух музыкантов (Н.А. Дезидериева (Буда) и Я. С. Дягилева), родившихся, выросших, работавших и ставших известными в Новосибирске. История данного здания неразрывно связана и отражает историю страны на протяжении XX в., а также наглядно воплощает различные периоды развития города Новосибирска», — говорится на сайте ГИООКН.
Ранее вокруг судьбы этого строения в кругах историков и архитекторов шли ожесточенные споры. Мнения звучали противоположные. Часть экспертов говорила о том, что конструкция не представляет никакой исторической и культурной ценности, и ветхий дом попросту нужно снести.
Предлагались и разные варианты его сохранения — так, архитектор Игорь Поповский озвучивал идею возведения защитного стеклянного купола. Существовал и проект строительства на этом месте многоэтажного дома, угол которого был бы оформлен барельефом «Янкиного дома» в натуральную величину, а внутри предполагалось разместить рок-кафе.
Яна Станиславовна Дягилева родилась в Новосибирске 4 сентября 1966 года и считается одной из самых ярких фигур советского андеграунда. Она выступала как сольно, так и участвовала в творчестве групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри», «Инструкция по выживанию». Погибла в мае 1991 при невыясненных обстоятельствах. Официальная версия — утопление в результате несчастного случая. Однако соратники Янки не исключали возможность самоубийства или насильственной смерти.
В Новосибирске известны случаи, когда собственники не заботятся должным образом о состоянии домов-памятников и они постепенно разрушаются. Некоторые активисты предполагают, что это делается умышленно, чтобы довести строения до аварийного состояния и снести, чтобы освободить место под новую застройку.
Одна из самых скандальных ситуаций сложилась вокруг здания на Якушева, 21. Это школа, построенная в начале 20 века по проекту архитектора Андрея Крячкова. Памятник регионального значения принадлежит мэрии и мы подробно рассказывали о том, как он рушится при попустительстве муниципалитета. Позже выводы журналистов подтвердили и в ГИООКН.