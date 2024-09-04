«Конь не валялся»: дому Янки Дягилевой угрожает опасность

Яна Станиславовна Дягилева родилась в Новосибирске 4 сентября 1966 года и считается одной из самых ярких фигур советского андеграунда. Она выступала как сольно, так и участвовала в творчестве групп «Гражданская оборона», «Великие Октябри», «Инструкция по выживанию». Погибла в мае 1991 при невыясненных обстоятельствах. Официальная версия — утопление в результате несчастного случая. Однако соратники Янки не исключали возможность самоубийства или насильственной смерти.