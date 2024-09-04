Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Утром 4 сентября на улицах города заметили дикое животное. Лось прохаживался по дорогам и даже пробежался по некоторым улицам. Он был напуган.
О прогулке зверя сообщили в Минприроды. Выяснилось, что лося проводили в лес, подальше от городской суеты. По каким причинам животное вышло к людям, неизвестно.
Другой лось тоже отметился в одном из сельсоветов: он устроил настоящий беспредел на огороде главы администрации.