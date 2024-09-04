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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Лось гулял по городу

Лось устроил переполох на дороге в Новосибирске

4 сентября 2024, 06:06
Фото: Изображение Midjourney
Лось гулял по городу
По Новосибирску утром прогулялся лось, о чем рассказали горожане в соцсетях.

Утром 4 сентября на улицах города заметили дикое животное. Лось прохаживался по дорогам и даже пробежался по некоторым улицам. Он был напуган.

О прогулке зверя сообщили в Минприроды. Выяснилось, что лося проводили в лес, подальше от городской суеты. По каким причинам животное вышло к людям, неизвестно.

Видео: Инцидент Новосибирск

Другой лось тоже отметился в одном из сельсоветов: он устроил настоящий беспредел на огороде главы администрации.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Животные#Минприроды#Лось#Зверь#Дикое животное
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